Pemex reporta caída de 8.8 % en pozos en operación al tercer trimestre de 2025

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el promedio de pozos en operación registró una caída de 8.8 % al cierre del tercer trimestre de 2025, al pasar de 6 mil 395 pozos en el mismo periodo de 2024 a 5 mil 832, lo que representa una reducción de 563 unidades, de acuerdo con datos retomados por medios nacionales.

Este descenso complica el cumplimiento de las metas de producción de la empresa productiva del Estado para el presente año, estimadas en alrededor de 1.8 millones de barriles diarios.

La baja en la operación de pozos estuvo acompañada de una menor actividad de terminación, ya que entre julio y septiembre de 2025 Pemex concluyó 20 pozos, frente a 33 en el mismo lapso del año anterior. De ese total, 16 correspondieron a pozos de desarrollo, 11 menos que en 2024, mientras que cuatro fueron exploratorios, dos menos en comparación anual, según información corporativa de la petrolera.

Por tipo de operación, los anexos del reporte señalan que los pozos asociados a la producción de crudo descendieron de 3 mil 822 a 3 mil 489, lo que equivale a una contracción de 8.7 %. En tanto, los pozos vinculados a gas no asociado pasaron de 2 mil 573 a 2 mil 343, una reducción de 8.9 %.

En el mismo reporte, Pemex informó que la producción de petróleo crudo promedió mil 648 millones de barriles diarios (mbd) en el tercer trimestre de 2025, una caída interanual de 116 mbd, que atribuyó a la declinación natural en campos como Quesqui, Tupilco Profundo, Zaap y Maloob.

Además, atribuyó el descenso a mayor complejidad operativa en pozos de alta presión y temperatura, retrasos de infraestructura en Xanab y Quesqui y condiciones climatológicas atípicas que afectaron temporalmente las operaciones costa afuera.

La empresa señaló, además, que la entrada en operación del campo Bakté y nuevos pozos en Ixachi ayudaron a mitigar parcialmente la caída, en línea con su estrategia de producción terrestre.

YC