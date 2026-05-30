Billy Álvarez: ¿Quién era el presidente de Cruz Azul que marcó una era y falleció hoy a los 80 años?

El futbol mexicano perdió este sábado a uno de sus personajes más influyentes y polémicos de las últimas décadas. Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez, murió a los 80 años de edad, poniendo fin a una trayectoria que estuvo estrechamente ligada al desarrollo de Cruz Azul tanto dentro como fuera de las canchas.

La noticia fue dada a conocer durante las primeras horas del día y rápidamente generó reacciones en el entorno deportivo, donde su nombre permaneció durante más de 30 años como uno de los más representativos de la institución cementera .

Un legado vinculado a la Cooperativa Cruz Azul

Originario de Hidalgo y nacido en 1945, Álvarez formó parte de una familia con profunda influencia en la historia de la Cooperativa La Cruz Azul. Su padre, Guillermo Álvarez Macías, fue una de las figuras que impulsó la consolidación de la empresa y del proyecto deportivo que con el tiempo se convertiría en uno de los clubes más populares del país.

A finales de la década de los ochenta, Billy Álvarez asumió posiciones de liderazgo dentro de la cooperativa y gradualmente se convirtió en el principal referente de la organización. Su gestión lo colocó al frente de decisiones estratégicas tanto en el ámbito empresarial como en el futbolístico.

Más de tres décadas al frente del equipo celeste

Durante su administración, Cruz Azul se mantuvo como uno de los clubes protagonistas del balompié nacional . La institución conquistó títulos, disputó competencias internacionales y fortaleció su presencia dentro de la Liga MX.

No obstante, su paso por la dirigencia también estuvo acompañado de cuestionamientos por los resultados deportivos. Tras el campeonato de liga obtenido en 1997, el equipo atravesó un prolongado periodo sin coronas que generó inconformidad entre los aficionados y constantes críticas hacia la directiva.

Pese a ello, Álvarez conservó durante años una posición de enorme influencia dentro de la organización, convirtiéndose en una figura determinante en las decisiones que marcaron el rumbo del club.

El giro judicial de sus últimos años

La etapa final de su vida pública estuvo marcada por problemas legales . En 2020 dejó sus cargos en la Cooperativa Cruz Azul luego de que se iniciaran investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras.

Posteriormente, en enero de 2025, fue detenido por autoridades mexicanas y enfrentó diversos procesos judiciales. Entre los señalamientos que pesaban en su contra figuraban acusaciones por presunta delincuencia organizada, lavado de dinero y administración fraudulenta.

Diversos reportes indicaron que permanecía recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, cuando ocurrió su fallecimiento.

Un personaje que dividió opiniones

La figura de Billy Álvarez dejó una huella profunda en la historia de Cruz Azul. Para algunos, fue un dirigente que contribuyó al crecimiento institucional de una de las organizaciones deportivas más importantes de México. Para otros, su legado quedó marcado por los conflictos internos y los procesos judiciales que rodearon sus últimos años.

Más allá de las distintas opiniones sobre su gestión, su nombre permanecerá ligado a una de las etapas más extensas y trascendentes en la historia del club celeste , una era que abarcó varias generaciones de jugadores, entrenadores y aficionados.

SV