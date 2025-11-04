Champions League: ¿Dónde ver EN VIVO PSG vs. Bayern Munich?

Difícilmente el futbol europeo pueda presentar en este momento un partido más atractivo que el que disputarán hoy en el Parque de los Príncipes el vigente campeón continental, el PSG, y el dominador absoluto en este inicio de temporada, el Bayern Munich.

“Los dos mejores equipos de Europa”, sentenció el portugués Vitinha al ser preguntado en la conferencia de prensa previa al partido.

“El Bayern está en una forma fantástica. Nosotros también estamos bien, seguimos con el impulso del año pasado”, añadió en referencia a las tres victorias en otros tantos partidos esta temporada en la competición continental.

Líderes de sus respectivos campeonatos, PSG y Bayern son los únicos equipos, junto a Real Madrid, Inter y Arsenal que cuentan con el pleno de 9 puntos antes de afrontar la cuarta fecha de la Liga regular de la Champions.

Si los parisinos han dado alguna muestra de flaqueza este curso, motivada sobre todo por las numerosas lesiones que están sufriendo (Désiré Doué será baja contra los germanos y Dembélé es duda), los muniqueses están rompiendo todos los moldes: 15 victorias en otros tantos partidos, contando todas las competiciones.

Más impresionante aún: en esos quince partidos, el Bayern únicamente ha estado por detrás en el marcador durante cinco minutos, la pasada semana en un partido de la Copa de Alemania ante el Colonia, donde los muniqueses terminaron goleando 1-

“En estos momentos está claro que ellos están muy fuertes”, admitió Luis Enrique, quien reclamó “un poco de confianza” en las posibilidades de su equipo.

¿Dónde ver la jornada 4 de la Champions League?

PSG vs. Bayern

FOX

Horario: 14:00 hrs.

Liverpool vs. Real Madrid

TNT Sports

Horario: 14:00 hrs.

Napoli vs. Frankfurt

FOX One

14:00 horas

Slavia vs. Arsenal

HBO Max

14:00 horas

Atlético vs. USG

HBO Max

14:00 horas

Tottenham vs. Copenhague

HBO Max

14:00 horas

Olympiacos vs. PSV

FOX One

14:00 horas

Juventus vs. Sporting

FOX One

14:00 horas

Bodo/Glimt vs. Mónaco