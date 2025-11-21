Juárez vs. Pachuca: ¿Cuándo se juega el partido decisivo del play-in?

La liguilla del torneo Apertura 2025 casi tomó su forma definitiva ayer, cuando se disputaron los juegos de la primera fase del play-in.

En el primer partido, los Tuzos de Pachuca eliminaron a los Pumas tras vencer 3-1. Más tarde, los Xolos de Tijuana aseguraron un lugar en la liguilla al derrotar por el mismo marcador a los Bravos de Juárez.

En Pachuca, el brasileño Kennedy fue la figura al hacer un doblete en la victoria de los locales. El ecuatoriano Enner Valencia fue el anotador del otro tanto, mientras que su paisano Pedro Vite descontó por los universitarios.

En Tijuana, los Bravos se adelantaron con gol de Óscar Estupiñán, pero los Xolos remontaron con tantos de Mourad El Ghezouani, Gilberto Mora, de penal, y Ezequiel Bullaude, en tiempo de compensación.

Los Bravos, que terminaron el torneo regular en el octavo lugar, tendrán una nueva oportunidad de seguir en la pelea por el título el domingo, cuando reciban a los Tuzos (noveno lugar general) para definir quién será el rival del Toluca en la fase final.

Este partido se disputará el domingo 23 de noviembre en Ciudad Juárez, en un horario todavía por confirmar.

Ser locales puede dar ventaja a los Bravos, y también porque Pachuca, más allá de que venció a los Pumas con categoría, en la recta final del torneo regular cayó en un bache en el que fue incapaz de ganar en sus últimos cinco partidos, incluido el que disputaron frente a Juárez, que terminó 2-2 y se jugó en la misma cancha donde el domingo definirán su destino.

¿Dónde ver el play-in Juárez vs. Pachuca?

Aunque no se han confirmado los canales por donde se televisará el partido definitivo, a lo largo de la temporada los partidos como local de los Bravos de Juárez han sido transmitidos por TV Azteca y Fox, por lo que se espera que sean estas televisoras las encargadas de la transmisión.