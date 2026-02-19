Jueves, 19 de Febrero 2026

¿Dónde ver EN VIVO el partido de J7 Tigres vs Pachuca?

Los regios reciben a los hidalguenses en el inicio de la J7 del Clausura 2026, en un duelo entre equipos ubicados en la parte alta de la clasificación

Por: Oralia López

Tigres y Pachuca se enfrentan en el Estadio Universitario por la Jornada 7 del Clausura 2026. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

La Jornada 7 (J7) del Clausura 2026 arranca con un enfrentamiento directo en la zona alta, cuando Tigres reciba a Pachuca en Nuevo León. Ambos equipos llegan con aspiraciones de mantenerse entre los primeros lugares y con la necesidad de no perder el ritmo competitivo. Te contamos a qué hora inicia el partido y dónde verlo EN VIVO.

Tigres suma 10 puntos tras seis jornadas, con tres victorias, un empate y dos derrotas. El conjunto dirigido por Guido Pizarro viene de caer ante Cruz Azul, resultado que lo hizo descender posiciones en la Tabla General y que lo obliga a reaccionar para no perder terreno frente a sus competidores directos.

Pachuca, por su parte, atraviesa un momento positivo con 11 unidades que lo colocan en la quinta posición. Los Tuzos, bajo la dirección de Esteban Solari, registran tres triunfos, dos empates y una derrota, con siete goles a favor y cuatro en contra. La regularidad mostrada en las últimas fechas los mantiene en la pelea por los primeros sitios.

Dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs Pachuca

Este viernes 20 de febrero, Tigres recibirá a Pachuca en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León, como parte de la J7 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión en televisión abierta y de paga.

  • Fecha y hora: Viernes 20 de febrero, 19:00 horas
  • Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León
  • Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7

* Con información de SUN
** Horarios del centro de México
*** Sujeto a cambios de transmisión

---

