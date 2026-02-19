La Jornada 7 (J7) del Clausura 2026 arranca con un enfrentamiento directo en la zona alta, cuando Tigres reciba a Pachuca en Nuevo León. Ambos equipos llegan con aspiraciones de mantenerse entre los primeros lugares y con la necesidad de no perder el ritmo competitivo. Te contamos a qué hora inicia el partido y dónde verlo EN VIVO.

Tigres suma 10 puntos tras seis jornadas, con tres victorias, un empate y dos derrotas. El conjunto dirigido por Guido Pizarro viene de caer ante Cruz Azul, resultado que lo hizo descender posiciones en la Tabla General y que lo obliga a reaccionar para no perder terreno frente a sus competidores directos.

Pachuca, por su parte, atraviesa un momento positivo con 11 unidades que lo colocan en la quinta posición. Los Tuzos, bajo la dirección de Esteban Solari, registran tres triunfos, dos empates y una derrota, con siete goles a favor y cuatro en contra. La regularidad mostrada en las últimas fechas los mantiene en la pelea por los primeros sitios.

Dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs Pachuca

Este viernes 20 de febrero, Tigres recibirá a Pachuca en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León, como parte de la J7 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión en televisión abierta y de paga.

Fecha y hora: Viernes 20 de febrero, 19:00 horas

Viernes 20 de febrero, 19:00 horas Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León

Universitario, Monterrey, Nuevo León Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7

* Con información de SUN

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF