Terence Crawford anuncia su adiós al boxeo 'sin nada más que demostrar'

El pugilista estadounidense Terence Crawford informó este martes que pone fin a su carrera profesional a los 38 años, retirándose con un historial impecable de 42 triunfos en el mismo número de peleas. El oriundo de Omaha aseguró que se va “sin nada más que probar”, luego de haber sido campeón indiscutido en tres divisiones distintas.

"Me aparto de la competición, no porque ya no pueda pelear, sino porque he ganado otra clase de batalla: la de poder irme por decisión propia. Esto no es un adiós, es solo el final de un combate y el inicio de otro", dijo en un vídeo difundido en redes sociales.

Su última presentación tuvo lugar en septiembre de este año, cuando derrotó por decisión unánime al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, combate con el que selló su marca perfecta de 42-0 y se consagró campeón indiscutido del peso supermedio, tras subir dos categorías para enfrentar al tapatío.

"Le he entregado a este deporte hasta el último de mis alientos, cada cicatriz, cada triunfo, cada pedazo de mi corazón. Y estoy en paz con lo que viene. Ha llegado el momento", dijo Crawford.

Crawford concluye una trayectoria de 17 años en el boxeo profesional, durante la cual conquistó 18 campeonatos mundiales en cinco divisiones. Fue campeón indiscutido en superligero, wélter y supermedio, además de obtener títulos en peso ligero y superwélter. De sus 42 victorias, 31 llegaron antes del límite.

El triunfo ante Álvarez fue catalogado como una hazaña, tanto por la diferencia de divisiones como por la magnitud del rival. Según la revista Forbes, Crawford acumuló ganancias superiores a los 100 millones de dólares a lo largo de su carrera.

"Todo boxeador sabe que le llega este momento. Lo único que no sabemos es cuándo", afirmó en el vídeo de despedida.

"He pasado mi vida persiguiendo algo, no cinturones, no dinero ni portadas, sino una sensación: esa que tienes cuando el mundo duda de ti, pero sigues ahí, sigues peleando y sigues demostrando que todos están equivocados. Este deporte me lo dio todo", dijo.

"Peleé por mi familia, peleé por mi ciudad. Peleé por el chico que fui, ese que no tenía nada más que un sueño y un par de guantes, y lo hice siempre a mi manera", añadió Crawford.

SV