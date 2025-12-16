El reciente bicampeonato de Toluca en el Torneo Apertura 2025 volvió a colocar en el centro de la conversación a dos exjugadores de Chivas: Alexis Vega y Antonio Briseño, quienes una vez más celebraron un título de Liga MX lejos del Guadalajara, una situación que se ha vuelto cada vez más recurrente en el futbol mexicano.

Más allá de las circunstancias en las que abandonaron la institución, en los últimos cinco años varios futbolistas que vistieron la camiseta rojiblanca han encontrado el éxito deportivo con otros clubes, consiguiendo campeonatos tras dejar al Rebaño Sagrado.

En EL INFORMADOR repasamos a los jugadores que lograron levantar el trofeo de la Liga MX después de su paso por Chivas.

Tras su salida del Guadalajara en 2024, Alexis Vega encontró revancha deportiva con Toluca, equipo con el que se proclamó bicampeón del futbol mexicano en los torneos Clausura y Apertura 2025. El atacante dejó atrás su bajo rendimiento y los problemas extracancha para reencontrarse con su mejor versión en el conjunto escarlata, donde se convirtió en una pieza clave y en el principal motor ofensivo del equipo dirigido por Antonio Mohamed.

Vega no fue el único exrojiblanco en festejar con Toluca. Antonio Briseño también formó parte del plantel campeón. Aunque tuvo un rol más discreto al no ser titular, el “Pollo” llegó al club por petición expresa de Mohamed, quien lo utilizó en momentos específicos del torneo. Cuando fue requerido, respondió como un zaguero confiable, sumando así el bicampeonato con el cuadro escarlata.

Otro de los futbolistas que alcanzó la gloria tras salir de Chivas fue Jesús “Canelo” Angulo. El mediocampista dejó Guadalajara en 2023 para incorporarse al León y posteriormente llegó a Toluca, donde actualmente es pieza fundamental del equipo. Portando el dorsal “10”, Angulo también fue parte del bicampeonato conseguido por los Diablos Rojos en la Liga MX.

Antes de los recientes logros de exjugadores de Chivas con Toluca, otros futbolistas rojiblancos encontraron el éxito con el América. Alejandro Zendejas, Cristian Calderón y Alan Cervantes se coronaron campeones con el acérrimo rival del Guadalajara, pasando de no consolidarse en el Rebaño Sagrado a convertirse en elementos importantes de las Águilas.

Cristian Calderón se incorporó al América tras su salida de Chivas en 2024 y consiguió dos títulos consecutivos ese mismo año, logrando el bicampeonato. Por su parte, Alan Cervantes, formado en la cantera rojiblanca y transferido en 2020, obtuvo su primer campeonato con las Águilas en el Apertura 2024, destacando por su regularidad en el mediocampo.

Alejandro Zendejas dejó Chivas en 2020 sin haber encontrado continuidad. Tras un exitoso paso por Necaxa, llegó al América, donde se consolidó como referente y fue pieza fundamental del tricampeonato azulcrema, al coronarse en el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Finalmente, Alexis Peña es otro de los jugadores que logró proclamarse campeón tras su salida del Guadalajara. El defensor levantó el título con Cruz Azul en el Clausura 2021, luego de una breve etapa con Chivas en la que su contrato fue rescindido por un tema extracancha. Con La Máquina, Peña encontró continuidad y alcanzó el campeonato de liga.

SV