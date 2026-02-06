La fiesta en el Estadio Panamericano otra vez no se limitó al diamante. Previo al duelo de semifinal entre México rojo y Puerto Rico, la emoción se trasladó a la zona del fan fest, donde la lucha libre se robó los reflectores y encendió aún más el ambiente de la Serie del Caribe 2026.

Apenas cayó el último out del primer juego de la jornada entre México verde y República Dominicana, cientos de personas se volcaron hacia la zona de fan fest para presenciar la función de lucha libre.

Familias completas, jóvenes y adultos se aglomeraron alrededor del ring para no perderse los enfrentamientos protagonizados por varias de las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, quienes llevaron su espectáculo lleno de adrenalina, llaves y vuelos espectaculares.

Los luchadores no tardaron en meterse al público en el bolsillo. Cada castigo fue acompañado por gritos, aplausos y las clásicas ovaciones que distinguen a la lucha libre mexicana. Técnicos y rudos cumplieron con su papel, provocando reacciones encontradas y creando una atmósfera vibrante.

Más allá de las acciones sobre el ring, uno de los momentos más disfrutados fue la convivencia directa con los gladiadores. Los aficionados tuvieron la oportunidad de tomarse fotografías y recibir algunos autógrafos. Sonrisas, máscaras y playeras se multiplicaron, convirtiendo el fan fest en una auténtica celebración.

La función sirvió como el aperitivo perfecto antes del plato fuerte de la noche. Entre llaves y cánticos, la afición se preparó rumbo a la semifinal entre México rojo y Puerto Rico, demostrando que la Serie del Caribe también es espectáculo, tradición y una experiencia que va mucho más allá del béisbol.

¿Dónde comprar boletos para la final de la Serie del Caribe?

Para quienes deseen asistir al partido decisivo, los boletos para la gran final ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Boletomóvil.

Los aficionados interesados pueden consultar precios, ubicaciones y realizar su compra ingresando directamente a boletomovil.com.

MF