Atlas y Pumas por la cima del Clausura 2026

La Jornada 5 del Clausura 2026 nos regala uno de los duelos más atractivos del certamen. Este sábado 7 de febrero, en punto de las 19:05 horas, la cancha del Estadio Jalisco será el escenario donde el Atlas y los Pumas de la UNAM midan fuerzas en una batalla directa por los primeros puestos de la tabla general.

El conjunto local, bajo la tutela de Diego Martín Cocca, llega con la moral en alto tras un arranque sólido que los sitúa en la tercera posición con nueve unidades. El estilo de Cocca se mantiene fiel a la esencia que los hizo bicampeones: una fortaleza defensiva envidiable que busca construir los resultados de atrás hacia adelante. Sin embargo, los Rojinegros enfrentan un reto mayor tras la sensible baja de Uros Durdevic, quien recientemente emigró a los Rayados de Monterrey, dejando un vacío importante en la cuota goleadora que ahora deberán cubrir figuras como el volante creativo Diego González.

Por su parte, los Pumas de Efraín Juárez, uno de los escasos técnicos mexicanos en el circuito, arriban a la Perla Tapatía en la cuarta posición con ocho puntos y, lo más importante, manteniendo su condición de invictos. Juárez ha intentado imprimir un sello de mayor dinamismo y posesión, aunque las críticas no han faltado debido a cierta irregularidad en el funcionamiento colectivo. Los universitarios no llegan con cuadro completo; a la baja por lesión del panameño Adalberto Carrasquilla se suma la reciente salida de Jorge Ruvalcaba al New York Red Bulls de la MLS, lo que obliga al estratega a confiar en el olfato goleador del paraguayo Robert Morales y la adaptación del brasileño Juninho.

Históricamente, los enfrentamientos entre "Zorros" y "Universitarios" se han caracterizado por ser cerrados y tácticos, con una tendencia marcada al empate en sus últimos encuentros de fase regular. No obstante, la urgencia de Pumas por romper una racha de más de cinco años sin ganar en el Jalisco y el deseo de Atlas por consolidar su hegemonía en casa prometen un partido de alta intensidad.

Con el liderato al alcance de quien logre salir airoso, el Coloso de la Calzada Independencia vibrará en un duelo donde la solidez de Cocca chocará contra la propuesta de Juárez.

MF