Cinco atletas indígenas mexicanos hicieron historia en la edición 23 del Maratón de la Gran Muralla China al conquistar dos medallas de oro, dos de plata y un bronce en una de las competencias más exigentes del mundo.

Los atletas que enaltecieron a México

Los corredores Sabina Martínez, Mario y Antonio Ramírez, de la comunidad rarámuri, así como Miriam y Balbina Morales, de origen mixteco, pusieron en alto el nombre de México gracias a su resistencia física y fortaleza mental.

La competencia se llevó a cabo en Huangyaguan, en Tianjin, una de las zonas más emblemáticas de la Gran Muralla China, donde participaron más de dos mil corredores provenientes de más de 60 países. Los atletas enfrentaron un recorrido extremo caracterizado por 5 mil 164 escalones, además de pronunciadas subidas y bajadas que pusieron a prueba la preparación de todos los competidores.

Las palabras de los mexicanos que hicieron historia en China

Uno de los momentos más destacados fue la victoria de Antonio Ramírez en los 42 kilómetros varonil, quien explicó que correr es parte esencial de la herencia cultural de su comunidad.

"Nacimos corriendo. Desde que éramos chiquitos echábamos trote, ya fuera detrás de los animales o simplemente jugando. Es una herencia que nos han dejado nuestros padres y abuelos", expresó.

X / @EmbChinaMex

Antonio, originario de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, señaló que para esta prueba tuvo que dejar de lado los tradicionales huaraches de tres agujeros y suela de llanta que suele utilizar en competencias de montaña, debido a que gran parte de la ruta se desarrolló sobre asfalto.

Por su parte, Miriam Morales consiguió el primer lugar en el medio maratón femenil con un tiempo de 01:38:49, estableciendo además un nuevo récord al bajar casi seis minutos la marca anterior.

La atleta mixteca compartió que la muerte de su padre fue el impulso que la llevó a reencontrarse con el deporte después de haberlo dejado por un tiempo durante la pandemia.

"Cuando mi padre falleció, el salir a correr en la montaña todos los días me curaba la vida", relató Miriam, quien aseguró que correr en la naturaleza le permitió recuperar confianza y encontrar nuevamente su camino.

El desempeño de estos cinco atletas volvió a demostrar la tradición y capacidad de las comunidades indígenas mexicanas en las pruebas de resistencia de alto nivel.

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