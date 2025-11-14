Ohtani y Judge, elegidos como MVP de las Grandes Ligas

El astro japonés Shohei Ohtani fue nombrado el Jugador Más Valioso por tercer año consecutivo, su segundo en la Liga Nacional con los Dodgers de Los Ángeles después de dos en la Americana con los Angelinos de la misma ciudad. Los cuatro han sido unánimes.

Ohtani se convirtió apenas en el segundo jugador en la historia de las Grandes Ligas en ganar al menos cuatro premios al Más Valioso, sólo superado por los siete de Barry Bonds.

El bateador y pitcher de 31 años, es el primero en ganar en cada liga dos veces después de obtener el honor de la Americana en 2021 y 2023. Firmó con los Dodgers en el receso siguiente, y ganó el mismo honor pero de la Liga Nacional en 2024, durante su primera temporada en Chavez Ravine. También ha ganado la Serie Mundial en ambas temporadas con los Dodgers.

El nipón obtuvo los 30 votos de primer lugar de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. Ha ganado sus cuatro trofeos al Más Valioso de manera unánime.

Ohtani bateó para .282 y lideró la Liga Nacional con un OPS de 1.014. Acumuló además 55 jonrones, 102 carreras impulsadas y 20 bases robadas.

El lanzador derecho regresó a lanzar en junio después de perderse una temporada y media en el montículo debido a una lesión de codo. Ponchó a 62 bateadores en 47 entradas, aumentando lentamente su carga de trabajo mientras se preparaba para la postemporada.

Ohtani continuó brillando en octubre con posiblemente el mejor desempeño individual en un juego de playoffs en la historia de las mayores. Conectó tres vuelacercas y recetó 10 ponches en seis entradas dominantes el 17 de octubre, para guiar a los Dodgers a una victoria sobre los Cerveceros de Milwaukee, con lo que se completó una barrida en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional .

El toletero de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, terminó segundo con 23 votos a ese lugar, mientras que el jardinero dominicano de los Mets de Nueva York, Juan Soto, fue tercero con cuatro.

AP

Aaron Judge. El jardinero de los Yankees se llevó el premio por segunda ocasión consecutiva, sumando tres en toda su carrera. AP/F. Franklin

Aaron Judge repite en la Americana

El jardinero Aaron Judge, figura de los New York Yankees, volvió a coronarse como Jugador Más Valioso de la Liga Americana por segundo año consecutivo, alcanzando así el tercer MVP de su trayectoria.

El “Capitán” de los Yankees dominó la Liga Americana en promedio de bateo (.331), bases por bolas (124) y carreras anotadas (137), además de sumar 53 cuadrangulares, 30 dobletes y 114 producidas. También encabezó las estadísticas de porcentaje de embasarse (OBP) y Slugging.

Judge se convirtió en el quinto pelotero en la era de la expansión (desde 1961) que lidera las Mayores en promedio de bateo, OBP y Slugging en la misma campaña.

En 2025 alcanzó su cuarta temporada con al menos 50 jonrones, igualando a Babe Ruth, Mark McGwire y Sammy Sosa como los jugadores con más campañas de ese calibre. Asimismo, se transformó en el séptimo pelotero con temporadas consecutivas de 50 vuelacercas y, junto a Ruth, el único en lograrlo vistiendo la casaca de los Yankees.