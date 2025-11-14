La NFL limitará las apuestas especiales

La National Football League (NFL) envió un comunicado a sus 32 equipos en el que dice que varias apuestas especiales o específicas en sus partidos están prohibidas luego de los escándalos ocurridos en la National Basketball Association (NBA) y la Major League Baseball (MLB).

“En las últimas semanas, las autoridades federales han presentado graves cargos penales por presuntas conductas ilegales en el contexto de las llamadas apuestas que dependen en gran medida de un sólo jugador. Por consiguiente se agregan las cuatro categorías de apuestas prohibidas para los partidos de la NFL”, señaló la liga en su escrito.

Las categorías a las que se refiere el memorándum son: inherentemente objetables, que se basa en lesiones de jugadores; mala conducta o seguridad de los aficionados; relacionados con el arbitraje, que tiene que ver con asignaciones arbitrales, penalizaciones y repeticiones. Así como determinables por una sola persona en una sola jugada: por ejemplo, apostar a que un pateador fallará un intento de gol de campo o que el primer pase del mariscal de campo será incompleto. Y predeterminados, que tiene que ver con especulaciones sobre cuál será el quarterback titular de un equipo o si la primera jugada desde la línea de golpeo será una carrera o un pase.

