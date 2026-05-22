La Federación Mexicana de Futbol informó que la Comisión Disciplinaria de FIFA impuso una sanción al Estadio Cuauhtémoc para el partido entre México y Ghana, programado para este 22 de mayo en Puebla, debido al grito discriminatorio registrado en encuentros recientes de la Selección Mexicana.

A través de un comunicado, la FMF señaló que la medida consiste en un cierre parcial del aforo del inmueble poblano, luego de los reportes levantados durante los partidos amistosos ante Ecuador y Paraguay. La resolución fue notificada directamente por FIFA a las autoridades del futbol mexicano.

Como parte del cumplimiento de la sanción, algunas zonas del estadio fueron bloqueadas para la venta de boletos al público. La Federación explicó que esta acción se realizó conforme a las disposiciones establecidas por FIFA y por las autoridades operativas del inmueble.

El duelo entre México y Ghana forma parte de la preparación del equipo dirigido por Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, el encuentro se disputará bajo medidas disciplinarias derivadas de conductas registradas en las tribunas durante los compromisos anteriores del representativo nacional.

En los últimos años, la FIFA ha mantenido sanciones y advertencias constantes hacia la Federación Mexicana de Futbol debido a expresiones discriminatorias emitidas por aficionados en distintos estadios del país y del extranjero. Entre las medidas aplicadas anteriormente se encuentran multas económicas, campañas de prevención y cierres parciales de inmuebles.

La FMF reiteró en el comunicado su compromiso con la erradicación de cualquier conducta discriminatoria dentro de los estadios y realizó un llamado a la afición para apoyar con respeto durante los partidos de la Selección Mexicana.

Además, el organismo señaló que busca mantener al futbol como un espacio familiar e incluyente para los asistentes, en apego a los lineamientos establecidos por FIFA.

MF