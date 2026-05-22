Tras la eliminación en el Clausura 2026, Chivas ya comenzó a mover piezas rumbo al próximo torneo. La directiva rojiblanca trabaja junto a Gabriel Milito en la planeación del Apertura 2026, donde además de analizar posibles bajas y préstamos, también empiezan a surgir nombres de futbolistas que podrían reforzar al equipo. Entre rumores, necesidades del plantel y posiciones prioritarias, el “Futbol de Estufa” ya comenzó a tomar fuerza en Verde Valle.

Denzell García una opción para Chivas

Uno de los nombres que ha empezado a sonar alrededor de Chivas es el de Denzell García. El joven futbolista de Bravos de Juárez ha llamado la atención por sus condiciones ofensivas y su proyección, características que encajan con la intención del club rojiblanco de rejuvenecer y fortalecer el plantel de cara al próximo torneo.

La directiva encabezada por Javier Mier y el cuerpo técnico de Gabriel Milito continúan evaluando distintas opciones para reforzar varias zonas del equipo, especialmente después de la eliminación en el Clausura 2026. En ese análisis aparece García como un perfil interesante por su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar en diferentes posiciones del ataque.

¿Qué futbolistas regresan a Chivas tras finalizar sus préstamos?

Chivas comenzará su pretemporada rumbo al Apertura 2026 con el regreso de varios jugadores que terminaron sus préstamos y que serán evaluados por Gabriel Milito y la directiva para definir si permanecen en el plantel.

Uno de los nombres más destacados es Teun Wilke, delantero mexicano-neerlandés que volvió tras jugar con Fortaleza CEIF de Colombia. Aunque tuvo poca producción ofensiva, con un gol en 12 partidos, sigue siendo considerado una de las apuestas jóvenes con mayor proyección dentro de la cantera rojiblanca.

También regresará Luis Gabriel Rey, quien tuvo un semestre positivo con Puebla al disputar 29 encuentros, marcar dos goles y aportar una asistencia. Su capacidad para jugar como defensa central y mediocampista defensivo lo convierte en una opción interesante para reforzar al equipo.

En defensa volverá Diego Ochoa después de su préstamo con FC Juárez, aunque fue el jugador con menos actividad entre los cedidos por Chivas, al sumar solo siete partidos. Su continuidad en el equipo dependerá de la evaluación que haga el cuerpo técnico durante la pretemporada.

¿Qué jugadores ya no entrarían en planes con el Guadalajara de cara a la siguiente campaña?

Uno de los casos es el de Leonardo Sepúlveda. El defensor no tuvo participación durante el Clausura 2026 y la competencia interna en la defensa, sumada al regreso de futbolistas cedidos y posibles refuerzos, complica sus posibilidades de mantenerse dentro de la rotación principal. En el club consideran que aún tiene potencial, aunque no descartan enviarlo a préstamo para que tenga continuidad.

Otro jugador en análisis es Gilberto “Tiba” Sepúlveda, quien prácticamente quedó fuera de los planes defensivos tras disputar solo un partido y sufrir problemas físicos. Además, el buen nivel mostrado por Daniel Aguirre en su posición redujo todavía más sus oportunidades. Aunque sigue siendo un elemento importante dentro del vestidor, la llegada de refuerzos podría abrir la puerta a una posible salida.

Miguel Tapias también atraviesa un panorama complicado. El defensor llegó para aportar experiencia, pero las lesiones y la irregularidad impidieron que se consolidara. Apenas jugó cuatro partidos y en la recta final del torneo el cuerpo técnico optó por utilizar a otros jugadores antes que darle minutos.

En ofensiva, Yael Padilla continúa siendo considerado una de las principales promesas de la cantera, aunque su poca actividad durante el Clausura 2026 dejó claro que necesita más minutos y regularidad para seguir creciendo. Por ello, Chivas analiza la posibilidad de enviarlo a préstamo para acelerar su desarrollo.

MF