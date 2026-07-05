Lo que debía ser una celebración inolvidable para Inglaterra terminó con un momento de preocupación. El mediocampista Jordan Henderson sufrió una aparatosa lesión cuando el partido ya había concluido y el equipo festejaba su clasificación a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca.

El conjunto inglés acababa de sellar su pase a la siguiente ronda tras eliminar a México, pero los festejos quedaron marcados por el inesperado accidente del experimentado futbolista.

La caída ocurrió al finalizar la celebración

Tras el silbatazo final, los jugadores ingleses se dirigieron hacia la zona donde se encontraban sus aficionados para agradecer el apoyo. Como ya es tradición en varias celebraciones del equipo, el plantel entonó canciones de la banda Oasis junto con la afición.

Cuando los futbolistas se disponían a abandonar el terreno de juego, Henderson intentó brincar un cartel de publicidad colocado a un costado de la cancha. Sin embargo, perdió el equilibrio y cayó de forma aparatosa, impactando con fuerza uno de sus brazos contra el césped.

GENTE NO PUEDE SER SE FRACTURÓ FESTEJANDO LAJSAKJSALJSA https://t.co/7Ckof3x3sB pic.twitter.com/32AMy0orvo — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) July 6, 2026

Compañeros solicitaron atención médica inmediata

Tras la caída, el mediocampista quedó tendido sobre el terreno de juego sin poder mover el brazo, lo que generó preocupación entre sus compañeros.

Los integrantes de la selección inglesa solicitaron de inmediato la presencia del cuerpo médico, que ingresó para atender al jugador antes de trasladarlo en camilla fuera del campo.

El resto del plantel acompañó a Henderson durante su salida mientras esperaba conocer la gravedad de la lesión.

Henderson no tuvo participación en el partido

Aunque Jordan Henderson formó parte de la convocatoria para el duelo frente a México, permaneció en el banquillo durante todo el encuentro y no disputó ningún minuto.

Hasta el momento, la selección de Inglaterra no ha informado el diagnóstico oficial ni el tiempo estimado de recuperación del mediocampista, quien ahora queda en duda para los próximos compromisos del equipo en la Copa del Mundo 2026.

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