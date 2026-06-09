La Selección Mexicana de futbol completó su sesión de entrenamiento de este martes en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR). Al finalizar las actividades en la cancha, algunos seleccionados ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación para compartir sus perspectivas individuales respecto a la concentración y el panorama táctico previo al encuentro inaugural frente a Sudáfrica.

El mediocampista Brian Gutiérrez abordó su actualidad dentro de la convocatoria nacional, destacando el significado profesional que representa formar parte del plantel que encarará el torneo internacional. El volante ofensivo enfatizó el estado anímico general que prevalece en el grupo de futbolistas seleccionados de cara al compromiso del próximo jueves.

"Es un sueño para mí, pues para cualquier futbolista que aspira a jugar profesional y creo que yo y mis compañeros estamos muy ilusionados, muy contentos de empezar", manifestó Gutiérrez. Asimismo, el jugador señaló el nivel de atención que mantiene la plantilla en las prácticas matutinas: "Estamos muy concentrados, el grupo tiene esa felicidad de empezar. Estamos muy ilusionados".

Gutiérrez hizo un balance sobre la velocidad con la que se ha desarrollado su trayectoria hasta consolidarse en el representativo absoluto . "Voy paso a paso. Como en la vida, todo pasa rápido o lento, para mí fue rápido. Yo estuve trabajando para esto y estoy agradecido por la oportunidad", detalló.

En el plano futbolístico, el centrocampista explicó el funcionamiento del esquema intermedio y el entendimiento que ha desarrollado con Julián Quiñones en las variantes ofensivas que ensaya el cuerpo técnico. "Pues jugamos ahí en los dos como interiores, él por izquierda y yo por derecha y creo que nos hemos entendido muy bien en la cancha y pues se está reflejando. Creo que tenemos muy buena conexión y esa dinámica", concluyó.

SV