El duelo entre Santos Laguna y Juárez se jugará este domingo 18 de enero dentro de la Jornada 3 (J3) del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la mira puesta en escalar posiciones y corregir el rumbo en este inicio de la fase regular. Te contamos a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Santos vs Juárez: Así llegan los equipos a la J3 del Clausura 2026

Este domingo, el Estadio TSM será escenario de un compromiso vital para dos equipos urgidos de resultados. Santos afronta el encuentro con la presión de revertir un inicio adverso, luego de caer en sus dos primeras presentaciones y encajar seis anotaciones, panorama que lo coloca en la parte baja de la clasificación y lo obliga a sumar de a tres para recuperar confianza y responder ante su gente.

Juárez, por su parte, llega con una derrota reciente, aunque ya sabe lo que es ganar en el torneo tras imponerse en la J1. Los Bravos buscarán mostrar solidez y mantener la competitividad que les permitió sumar sus primeras unidades del campeonato.

Dónde ver EN VIVO el partido Santos vs Juárez de la J3 - Liga MX

Este domingo 18 de enero, Santos recibirá a Juárez en el Estadio TSM Corona en Torreón, Coahuila, por la J3 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 17:00 horas , tiempo del centro de México, y se transmitirá en exclusiva a través de streaming.

Fecha y hora: Domingo 18 de enero de 2026, 17:00 horas

Domingo 18 de enero de 2026, 17:00 horas Estadio: Estadio TSM, Torreón, Coahuila

Estadio TSM, Torreón, Coahuila Transmisión: ViX Premium

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

