Santiago Giménez podría jugar en la Premier League después del próximo mercado de invierno. Al menos ese es el escenario que se visualiza en medio de rumores que toman fuerza mientras el delantero mexicano sigue en recuperación tras la lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas con el AC Milan, en la Serie A.

La posibilidad de una transferencia de Giménez surge en un momento complicado para el atacante, cuya primera temporada en el futbol italiano no ha cumplido con las expectativas del equipo ni de los medios locales.

¿A dónde iría a jugar Santiago Giménez?

De acuerdo con información del medio Calciomercato, dos equipos de la Premier League han mostrado interés en contratar al mexicano: el Sunderland y el Brentford. Ambos clubes buscan reforzar su ofensiva y han puesto la mira en Santiago Giménez, quien ya había sido seguido por instituciones inglesas durante su etapa en el Feyenoord, en el futbol de Países Bajos. En aquel momento, el jugador decidió rechazar las ofertas para dar el salto a la Serie A con los rossoneros.

El desempeño del exdelantero de Cruz Azul ha sido limitado esta temporada 2025-2026. Antes de su lesión, "Santi" acumulaba nueve partidos en la Serie A sin goles ni asistencias, un registro que contrasta con el nivel que mostró en Países Bajos y que generó dudas dentro del conjunto italiano. Los medios deportivos en ese país han sido muy críticos hacia su adaptación y rendimiento, aunque hasta ahora no se ha emitido una postura oficial del AC Milan respecto a su futuro.

Sin embargo, el panorama apunta a que el conjunto estaría dispuesto a escuchar ofertas. El Milan valora la posibilidad de dejar salir a Santiago Giménez, ya sea en préstamo o mediante una venta definitiva, siempre y cuando pueda asegurar un sustituto antes del cierre del mercado. La directiva entiende que el mexicano necesita minutos y regularidad para recuperar confianza, algo que podría ser más viable en Inglaterra.

El interés del Sunderland y el Brentford también responde al perfil del jugador: un delantero joven, con experiencia internacional y capacidad para desempeñarse en distintos sistemas. Ambos equipos buscan dinamismo en ataque y ven en el mexicano una oportunidad de mercado, especialmente considerando que su valor podría ajustarse debido a su rendimiento reciente y a la disposición del Milan para negociar.

La posible salida de Santiago Giménez marcaría un giro importante en su carrera. Su llegada a la Premier League significaría un nuevo intento por consolidarse en una de las ligas más competitivas de Europa y del mundo. A pesar del momento complicado que atraviesa, las ofertas representan una alternativa real para recuperar el nivel que lo llevó a destacar en el Viejo Continente.

Mientras avanza su recuperación, el futuro de Santiago Giménez podría definirse en las próximas semanas, y mientras tanto, siguen los rumores en torno a lo que debe ocurrir en su carrera.

*Con información de SUN

