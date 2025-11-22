Aunque Pedro Martínez afrontará su primera final en el futbol mexicano, tiene algo claro: Tigres es el equipo más ganador en la joven historia de la Liga MX Femenil.

En el siempre imponente “Volcán” de San Nicolás de los Garza, las Amazonas recibirán al América para definir a las campeonas del Apertura 2025. Tras el vibrante 3-3 en la ida, la serie sigue completamente abierta.

Tigres buscará repetir el guion de otras finales —en las que ya han frenado los sueños azulcremas en más de una ocasión— y sumar su séptimo título. Del otro lado, las Águilas intentarán, por fin, quedarse con su tercera estrella.

El entrenador americanista, Ángel Villacampa, insistió en que nada está escrito y que su equipo peleará contra la adversidad y el peso de jugar en “El Volcán”: “Es el momento para conseguirlo”, afirmó.

Pero la respuesta felina no tardó en llegar. Pedro Martínez recordó los antecedentes de Villacampa: “Ha perdido más finales de las que ha ganado”, dijo, aludiendo a lo ocurrido en los torneos Apertura 2022 y 2023. Solo 90 minutos separan a ambos equipos de su destino.

A continuación, el horario y los canales para seguir la Gran Final de la Liga MX Femenil.

¿A qué hora y por dónde ver la Gran Final del Apertura 2025?

Fecha : Domingo 23 de noviembre

: Domingo 23 de noviembre Horario : 17:00 (Tiempo del Centro de México)

: 17:00 (Tiempo del Centro de México) Transmisión: FOX, Tubi, ESPN 2, Disney+ Premium, Imagen Televisión y los canales de YouTube de Liga MX Femenil, Miguel Layún (Layvtime) y Tigres Oficial.

SV