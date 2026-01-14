Salvador de Alba Jr asume nuevo reto en la INDY NXT con HMD Motorsports

Con el inicio del 2026, al tapatío Salvador de Alba Jr. se le presentaron nuevos retos dentro de la INDY NTX by Firestone. Luego de un par de años construyendo una sólida carrera en la categoría previa a INDYCAR, el piloto ha dado un paso importante para seguir consolidándose y se unirá al equipo de HMD Motorsports para esta próxima temporada que está por iniciar.

Durante el 2025, De Alba Jr. vivió una de sus mejores actuaciones en su trayectoria . Culminó en quinto lugar de la clasificación general, tras conseguir su primera victoria en el circuito de Milwaukee, además de lograr nueve Top 5 y acumular 418 puntos. Resultados que le permitieron tener los reflectores para comenzar a llamar la atención.

A sus 26 años, Salvador ha construido un currículum importante entre México y Estados Unidos, siendo 2 veces campeón de NASCAR México Series y 5 veces campeón de la categoría GTM en Super Copa. Ahora, iniciará su tercera temporada en INDY NXT, reforzando la alineación de HMD Motorsports.

“Las dos últimas temporadas en INDY NXT han sido una experiencia de aprendizaje enorme, y estoy emocionado de comenzar un nuevo capítulo con HMD Motorsports.”

“Tomé un gran impulso hacia el final de la temporada pasada, y tengo muchas ganas de llevarlo a 2026. El equipo ya ha demostrado una dedicación increíble a mi éxito, y agradezco todo el apoyo que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Juntos, seguiremos empujando rumbo a INDYCAR”, señaló de Alba.

Por su parte, HMD Motorsports enalteció la incorporación del nacido en Guadalajara , la cual consideran que aportará a su valía mientras continúa construyendo su camino rumbo a la NTT INDYCAR SERIES.

“Salvador es una incorporación excepcional a nuestra alineación y exactamente lo que buscábamos rumbo a 2026. Aporta una experiencia valiosa, una fuerte ética de trabajo y una clara determinación para triunfar. Estamos entusiasmados de apoyar su desarrollo continuo y ayudarlo a alcanzar el siguiente nivel”, manifestó Mike Maurini, presidente del equipo HMD Motorsports.

Salvador de Alba Jr. ya realizó su primer test de pretemporada con su nuevo equipo, por lo que seguirá preparándose para el inicio de la temporada que está pactado del 27 de febrero al 1 de marzo en las calles de St. Petersburg.

