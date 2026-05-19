Boletos de la final Pumas vs Cruz Azul alcanzan precios astronómicos en la reventa

Los boletos para la final entre Pumas y Cruz Azul, tanto para la ida como para la vuelta, saldrán a la venta este 19 de mayo. Aunque todavía existen dudas sobre los precios oficiales, quienes tendrán preferencia por el sistema de abonados o por ser clientes de bancos patrocinadores ya comenzaron a ofrecer entradas en reventa.

A pesar de que Cruz Azul será local en el partido de ida, que se jugará el jueves 21 de mayo, la directiva cementera aún no ha anunciado los precios oficiales.

Este lunes comenzará la venta a través de la plataforma Fanki y se espera que los costos vayan de 800 pesos a más de 5 mil en zonas preferentes. Sin embargo, ese precio máximo ya es el más bajo que aparece en páginas de reventa.

En Viagogo, por ejemplo, los boletos más económicos, ubicados en las zonas altas de las cabeceras del Estadio Ciudad de los Deportes, se ofrecen en 5 mil 844 pesos, mientras que las zonas laterales altas alcanzan los 6 mil 796 pesos.

En planta baja, detrás de las porterías, los boletos llegan a 8 mil 155 pesos. Por su parte, la zona preferente en planta baja alcanza los 12 mil 232 pesos, convirtiéndose en la más costosa.

Precios similares se anuncian en StubHub.

Pumas va por su octavo campeonato, Cruz Azul quiere la décima. SUN/D. Simón

Precios para el partido de vuelta de la final Pumas vs. Cruz Azul

Pumas, por su parte, iniciará este martes a las 10:00 horas la preventa de boletos para el partido de vuelta, que se disputará el domingo 24 de mayo. La venta será exclusiva para tarjetahabientes de Banca Mifel, mientras que la venta general comenzará el miércoles.

Se especula que los precios oficiales serán los siguientes:

Cabecera Norte: 313 pesos

Cabecera Sur: 504 pesos

Pebetero: 516 pesos

Planta Baja General: 622 pesos

Palomar General: 707 pesos

Palomar Goya: 781 pesos

Palco 21 en adelante: mil 153 pesos

Para este encuentro decisivo se han filtrado precios de reventa que superan ampliamente los oficiales y que han sido considerados “impagables” por usuarios de redes sociales, donde el tema ha generado debate, ya que algunos boletos superan los 150 mil pesos.

Las entradas más económicas rondan los 12 mil 727 pesos en la cabecera sur, mientras que las más caras alcanzan los 165 mil 984 pesos en la zona preferente de planta baja.

La final entre dos de los equipos capitalinos considerados grandes genera una gran expectativa entre los aficionados, impulsada además por el buen momento de ambos clubes, una situación de la que los revendedores no dudarán en aprovecharse.

