México vs Uruguay; empate sin goles al medio tiempo

La primera mitad del encuentro amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026 entre México y Uruguay culminó con un deslucido empate 0-0 en el Estadio TSM Corona de Torreón.

A pesar de que la Selección Mexicana mostró momentos de dominio territorial e intentó presionar la salida charrúa, la falta de contundencia en el último tercio de la cancha evitó que se moviera la pizarra en los primeros 45 minutos.

El ambiente en la Comarca Lagunera estuvo marcado por la controversia. Desde el inicio, el portero titular del Tri, Raúl 'Tala' Rangel, fue el blanco constante de los abucheos por parte de la afición local.

Los seguidores mexicanos expresaron su preferencia por el guardameta santista Carlos Acevedo, quien permaneció en la banca, generando una presión innecesaria sobre el joven cancerbero de Chivas.

Los cambios se hicieron presentes justo antes de que el silbante señalara el final del primer tiempo, la figura ofensiva de México, Hirving 'Chucky' Lozano, tuvo que abandonar el campo de juego por una aparente lesión. Su salida obligó al director técnico Javier Aguirre a realizar una modificación táctica, dando ingreso a Gilberto Mora para ocupar su lugar y reajustar el esquema ofensivo del equipo.

Este cambio forzado y la impaciencia en las gradas añaden un toque de preocupación al cuerpo técnico de cara a la segunda mitad y a los próximos compromisos.

