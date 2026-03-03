Rodrydo, el delantero brasileño del Real Madrid, se queda sin posibilidades de asistir a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA por una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego , según lo dio a conocer su actual club.

Anuncio del Real Madrid desde redes sociales, donde se comparte la situación médica del brasileño. X / @realmadrid

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", señala el club.

Esta lesión se traduce en varios meses de baja, por lo que, además de los compromisos con el Real Madrid durante ese tiempo, el atacante dice adiós a disputar el Mundial, que arranca en junio, con Brasil.

El alcance de la lesión

Rodrygo afrontará la lesión más larga de su carrera deportiva justo después de volver a los terrenos de juego, y disputó 36 minutos ante el Getafe este lunes , una vez superada una "tendinosis en el isquio de la pierna derecha" que, junto a una sanción debido a una expulsión en Liga de Campeones, le hizo perderse los cinco partidos anteriores del Real Madrid.

Otra baja de larga duración para el equipo merengue, en un futbolista que vio reducido su protagonismo esta temporada , en la que el 10 de diciembre rompió una racha de nueve meses sin marcar, pero que, desde su llegada en 2019, acumuló momentos decisivos, especialmente en Liga de Campeones .

Brasil se solidariza con el brasileño

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) se solidarizó este martes con el delantero del Real Madrid e integrante de la selección por su grave lesión y le deseó una "pronta recuperación".

La CBF dijo en un comunicado que espera que el futbolista vuelva "cuanto antes" a los terrenos de juego . El atacante se despide de antemano del Mundial, que arranca en junio en Estados Unidos, Canadá y México.

Hasta ahora, Rodrygo tenía grandes probabilidades de entrar en la lista definitiva de convocados por el seleccionador Carlo Ancelotti. El técnico afirmó hoy estar "seguro" de que el conjunto jugará un Mundial de "muy alto nivel" y añadió que ahora era el momento de "observar" y "evaluar" a los futbolistas con posibilidades de integrar la lista.

Antes del torneo, la selección tiene previsto disputar partidos amistosos contra Francia y Croacia en marzo, y contra Egipto en junio.

