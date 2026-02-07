Sábado, 07 de Febrero 2026

Peleas de box hoy sábado 7 de febrero de 2026: horarios y dónde ver la cartelera completa

TV Azteca tendrá la primera defensa de Christian Medina de su campeonato mundial peso gallo

"Chispa" Medina vs. "Gatito" Curiel, la pelea de esta noche por Box Azteca. X/BoxAzteca7

Ayer, en el domo CODE de Guadalajara, tuvo lugar la pelea entre Christian “Chispa” Medina y Adrián “GatitoCuriel por el campeonato mundial peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en lo que fue la primera defensa del título que el tapatío le arrebató a Yoshiki Takei en septiembre del año pasado. Las acciones serán revividas hoy por la pantalla de TV Azteca.

Box Azteca retransmitirá el combate a las 23:00 horas por el canal 7.

Christian Medina tiene en sus hombros una buena parte del futuro del boxeo mexicano y, aunque sea solo por compartir ciudad natal, muchos esperan que sea el “futuro Canelo”.

Toda su carrera la ha desarrollado en el peso gallo, subiendo escalones como el campeonato de la Federación de Comisiones de Boxeo de la República Mexicana (FECOMBOX) en 2019, el campeonato mundial juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2021 y el campeonato latino de la OMB.

El “Gatito” Curiel, por su parte, tuvo su mejor momento en 2023, cuando ganó el campeonato mundial peso minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), cetro que perdió en su primera defensa, en 2024, frente al sudafricano Sivenathi Nontshinga.

X/Queensberry

El campeonato peso pluma de la AMB se pelea en Liverpool

Por la tarde en México, a las 13:00 horas, ESPN y DAZN transmitirán la pelea entre Nick Ball y Brandon Figueroa por el campeonato mundial peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En la misma función estará el mexicano Alejandro Jair González, quien enfrentará a Andrew Cain, sin título de por medio.

Cartelera en Liverpool

  • Nick Ball vs. Brandon Figueroa, pelea por el campeonato mundial peso pluma de la AMB.
  • Andrew Cain vs. Alejandro Jair González, pelea en peso gallo.
  • Jack Turner vs. Juan Carlos Martínez, pelea por el campeonato internacional supermosca de la AMB.
  • Stephen Clarke vs. Omar Rodríguez, pelea en peso medio.
  • Lucas Szeto-Biswana vs. Liam MacMillan, pelea en peso wélter.
  • William Bichall vs. Caine Singh, pelea en peso superpluma.
  • Paddy Lacey vs. Jack Swallow, pelea en peso medio.
  • Luke Turner vs. Jensen Irving, pelea en peso medio.

