Peleas de box hoy sábado 7 de febrero de 2026: horarios y dónde ver la cartelera completa

Ayer, en el domo CODE de Guadalajara, tuvo lugar la pelea entre Christian “Chispa” Medina y Adrián “Gatito” Curiel por el campeonato mundial peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en lo que fue la primera defensa del título que el tapatío le arrebató a Yoshiki Takei en septiembre del año pasado. Las acciones serán revividas hoy por la pantalla de TV Azteca.

Box Azteca retransmitirá el combate a las 23:00 horas por el canal 7.

Christian Medina tiene en sus hombros una buena parte del futuro del boxeo mexicano y, aunque sea solo por compartir ciudad natal, muchos esperan que sea el “futuro Canelo”.

Toda su carrera la ha desarrollado en el peso gallo, subiendo escalones como el campeonato de la Federación de Comisiones de Boxeo de la República Mexicana (FECOMBOX) en 2019, el campeonato mundial juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2021 y el campeonato latino de la OMB.

El “Gatito” Curiel, por su parte, tuvo su mejor momento en 2023, cuando ganó el campeonato mundial peso minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), cetro que perdió en su primera defensa, en 2024, frente al sudafricano Sivenathi Nontshinga.

X/Queensberry

El campeonato peso pluma de la AMB se pelea en Liverpool

Por la tarde en México, a las 13:00 horas, ESPN y DAZN transmitirán la pelea entre Nick Ball y Brandon Figueroa por el campeonato mundial peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En la misma función estará el mexicano Alejandro Jair González, quien enfrentará a Andrew Cain, sin título de por medio.

Cartelera en Liverpool