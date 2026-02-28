Peleas de box hoy sábado 28 de febrero de 2026: horarios y dónde ver la cartelera completa

Una de las mejores peleas del año —quizá la mejor— se espera este sábado en la arena Desert Diamond de Glendale, Arizona, donde los mexicanos Emanuel "Vaquero" Navarrete y Eduardo "Sugar" Núñez pelearán por unificar los campeonatos superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Ayer, en la ceremonia de pesaje, Navarrete, campeón de la OMB, marcó 129.2 libras, mientras que Sugar detuvo la aguja en 129.8, ambos dentro del límite de la división.

El careo en la víspera de la pelea fue amigable, con sonrisas y un choque de puños. Las posteriores declaraciones a la prensa siguieron el mismo tono cordial, con reconocimiento mutuo, pero dejando claro su voluntad de ganar.

"Le quiero mostrar a la gente que todavía estoy en buena forma física, demostrarles que también tengo corazón y esa garra necesaria para pelearle a estos contendientes fuertes", dijo el Vaquero.

Por su parte, Núñez afirmó: "Respeto mucho la carrera de Navarrete, ha hecho grandes cosas, tiene mucho tiempo siendo campeón del mundo, pero estamos listos para crear nuestra historia, es lo que queremos".

Sugar Núñez llega a la pelea con marca de 29-1, pero esa derrota ocurrió en el ya lejano 2018. Ahora tiene 19 victorias al hilo, con el mérito de haber ganado el campeonato a Masanori Rikiishi en Japón y defenderlo con éxito ante Christopher Diaz-Velez en septiembre del año pasado.

El Vaquero Navarrete también llega con una defensa exitosa, realizada en mayo de 2025 ante Charly Suárez, y un récord de 39-2-1, que deja clara su mayor experiencia y trayectoria, en la que ha conquistado campeonatos en las categorías supergallo, pluma y súperpluma.

La función de box comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México (18:00 en Glendale, Arizona), y se espera que los campeones mexicanos suban al ring alrededor de las 21:15.

La pelea será transmitida en vivo por ESPN y Disney+, y diferida a las 23:00 horas por Box Azteca del Canal 7.

Cartelera en la Desert Diamond Arena de Glendale: