Atlas tropieza ante Bravos de Juárez

Los Zorros del Atlas vivieron una pesadilla en el Estadio Olímpico Benito Juárez, cayendo 3-1 ante unos Bravos que no dieron tregua. En este duelo correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026, la escuadra tapatía se vio superada desde el silbatazo inicial, sumando un descalabro que enciende las alarmas en la madriguera.

El partido comenzó cuesta arriba para los visitantes. Apenas a los 31 segundos, el panameño José Rodríguez aprovechó una distracción defensiva para marcar el gol más rápido del torneo y poner el 1-0. Pese al golpe anímico, Atlas encontró una luz de esperanza al minuto 26, cuando Alfonso "Ponchito" González hizo efectiva una pena máxima para igualar el marcador.

Sin embargo, la paridad duró poco. Justo antes de ir al descanso, al 45+5', Denzell García firmó un auténtico golazo que devolvió la ventaja a la frontera, dejando a los Rojinegros heridos para el complemento.

En la segunda mitad, Atlas intentó reaccionar, pero la falta de contundencia y el orden defensivo de Juárez dictaron sentencia. Al minuto 89, la mala fortuna se hizo presente con un autogol de Gustavo Ferraréis, sellando el 3-1 definitivo que sepultó cualquier aspiración de rescatar puntos.

Con este resultado, el equipo de Diego Cocca se estanca en la tabla general, mientras que los Bravos de FC Juárez toman oxígeno puro frente a su afición.