Sábado, 28 de Febrero 2026

Futbol hoy 28 de febrero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

El sábado 28 de febrero de 2026 no es un día para "ver qué hay"; en realidad, es un día para elegir entre un amplio calendario de partidos de futbol. Desde partidos de la Liga MX, la MLS, y actividad en Europa, la agenda del día trae encuentros para planear una jornada imperdible.

Por si te interesa, te dejamos el calendario completo, ordenado por torneo y con señales para seguir cada partido EN VIVO.

Partidos HOY sábado 28 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Toluca vs Chivas | 17:00 | TV Azteca, FOX One, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |
  • San Luis vs Puebla | 17:00 | ESPN, Disney+ Premium |
  • Monterrey vs Cruz Azul | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |
  • León vs Necaxa | 19:00 | FOX One, FOX+ |
  • América vs Tigres | 21:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Partidos HOY sábado 28 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Tlaxcala vs Tepatitlán | 17:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Atlético Morelia vs Club Atlético La Paz | 19:00 | Canal por confirmar |
  • Cancún FC vs Tampico Madero | 19:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY sábado 28 de febrero de 2026 - La Liga EN VIVO

  • Rayo Vallecano vs Athletic Club | 07:00 | SKY Sports |
  • Barcelona vs Villarreal | 09:15 | SKY Sports |
  • Mallorca vs Real Sociedad | 11:30 | SKY Sports |
  • Real Oviedo vs Atlético de Madrid | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 28 de febrero de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Bournemouth vs Sunderland | 06:30 | HBO MAX, TNT |
  • Newcastle vs Everton | 09:00 | FOX One, FOX |
  • Liverpool vs West Ham | 09:00 | FOX One, FOX+ |
  • Burnley vs Brentford | 09:00 | HBO MAX |
  • Leeds United vs Manchester City | 11:30 | HBO MAX |

Partidos HOY sábado 28 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Como 1907 vs US Lecce | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Hellas Verona vs Napoli | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Inter Milan vs Genoa | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Partidos HOY sábado 28 de febrero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • Bayer Leverkusen vs Mainz 05 | 08:30 | SKY Sports |
  • Hoffenheim vs St. Pauli | 08:30 | SKY Sports |
  • Borussia Mönchengladbach vs 1. FC Union Berlin | 08:30 | SKY Sports |
  • Werder Bremen vs Heidenheim | 08:30 | SKY Sports |
  • Borussia Dortmund vs Bayern Munich | 11:30 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 28 de febrero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Rennes vs Toulouse | 10:00 | FOX One |
  • AS Monaco vs Angers | 12:00 | FOX One |
  • Le Havre AC vs PSG | 14:05 | FOX One |

Partidos HOY sábado 28 de febrero de 2026 - MLS EN VIVO

  • Chicago Fire vs CF Montréal | 13:30 | Apple TV |
  • New York RB vs New England Revolution | 13:30 | Apple TV |
  • Colorado Rapids vs Portland Timbers | 15:30 | Apple TV |
  • Minnesota Utd. vs FC Cincinnati | 15:30 | Apple TV |
  • San Jose Earthquakes vs Atlanta United | 18:30 | Apple TV |
  • Real Salt Lake vs Seattle Sounders | 18:30 | Apple TV |
  • FC Dallas vs Nashville SC | 19:30 | Apple TV |
  • Houston Dynamo vs Los Angeles FC | 19:30 | Apple TV |
  • Sporting KC vs Columbus Crew | 19:30 | Apple TV |
  • Vancouver Whitecaps vs Toronto FC | 20:30 | Apple TV |
  • LA Galaxy vs Charlotte FC | 21:30 | Apple TV |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

