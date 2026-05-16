La agenda de futbol para este sábado 16 de mayo presenta una cartelera internacional con actividad en distintas ligas, copas y definiciones de campeonato alrededor del mundo. Desde partidos decisivos en torneos locales, hasta jornadas regulares en Europa, América y Asia, el calendario ofrece encuentros para todos los aficionados.A lo largo del día habrá futbol en vivo, con transmisiones disponibles en distintas plataformas y canales de televisión. Si buscas ver los partidos del día, te dejamos aquí la programación completa organizada por torneo, con horarios y canales oficiales para no perder detalle.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. * Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF