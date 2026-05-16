La agenda de futbol para este sábado 16 de mayo presenta una cartelera internacional con actividad en distintas ligas, copas y definiciones de campeonato alrededor del mundo. Desde partidos decisivos en torneos locales, hasta jornadas regulares en Europa, América y Asia, el calendario ofrece encuentros para todos los aficionados.

A lo largo del día habrá futbol en vivo, con transmisiones disponibles en distintas plataformas y canales de televisión. Si buscas ver los partidos del día, te dejamos aquí la programación completa organizada por torneo, con horarios y canales oficiales para no perder detalle.

Partidos HOY sábado 16 de mayo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Semifinales

Chivas vs Cruz Azul | 19:07 | Amazon Prime Video

Partidos HOY sábado 16 de mayo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Final

Tepatitlán FC vs TM Fútbol Club | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos HOY sábado 16 de mayo de 2026 - AFC Champions League Two EN VIVO

Final

Al Nassr vs Gamba Osaka | 12:15 | Disney+ Premium

Partidos HOY sábado 16 de mayo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Bayer Leverkusen vs Hamburger SV | 07:30 | SKY Sports

Bayern Munich vs FC Köln | 07:30 | SKY Sports

Borussia Mönchengladbach vs Hoffenheim | 07:30 | SKY Sports

Eintracht Frankfurt vs Stuttgart | 07:30 | SKY Sports

Freiburg vs RB Leipzig | 07:30 | SKY Sports

Werder Bremen vs Borussia Dortmund | 07:30 | SKY Sports

FC Union Berlin vs Augsburg | 07:30 | SKY Sports

St. Pauli vs VfL Wolfsburg | 07:30 | SKY Sports

Heidenheim vs Mainz 05 | 07:30 | SKY Sports

Partidos HOY sábado 16 de mayo de 2026 - Copa de la Reina EN VIVO

Final

Barcelona vs Atlético de Madrid | 13:00 | Disney+ Premium, ESPN

Partidos HOY sábado 16 de mayo de 2026 - FA Cup EN VIVO

Final

Chelsea vs Manchester City | 08:00 | FOX One, HBO MAX, TNT, FOX

Partidos HOY sábado 16 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

Real Sociedad B vs Mirandés | 06:00 | SKY Sports

Cultural Leonesa vs Eibar | 08:15 | SKY Sports

AD Ceuta vs Málaga | 08:15 | SKY Sports

UD Almería vs UD Las Palmas | 10:30 | SKY Sports

Granada CF vs Burgos CF | 10:30 | SKY Sports

Racing Santander vs Real Valladolid | 10:30 | SKY Sports

Partidos HOY sábado 16 de mayo de 2026 - MLS EN VIVO

CF Montréal vs Chicago Fire | 14:30 | Apple TV

New York RB vs New York City | 17:30 | Apple TV

DC United vs St. Louis City SC | 17:30 | Apple TV

Philadelphia Union vs Columbus Crew | 17:30 | Apple TV

New England Revolution vs Minnesota Utd. | 17:30 | Apple TV

Orlando City vs Atlanta United | 17:30 | Apple TV

Charlotte FC vs Toronto FC | 17:30 | Apple TV

Houston Dynamo vs Vancouver Whitecaps | 18:30 | Apple TV

Austin FC vs Sporting KC | 18:30 | Apple TV

Seattle Sounders vs LA Galaxy | 19:00 | Apple TV

Real Salt Lake vs Colorado Rapids | 19:30 | Apple TV

San Diego FC vs FC Cincinnati | 19:30 | Apple TV

San Jose Earthquakes vs FC Dallas | 20:30 | Apple TV

Partidos HOY sábado 16 de mayo de 2026 - Saudi Pro League EN VIVO

Al Hilal vs NEOM SC | 10:05 | FOX One, FOX+

Al Ahli vs Al Kholood | 12:00 | FOX One

Partidos HOY sábado 16 de mayo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

Atlético Mineiro vs Mirassol | 15:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network, Disney+ Premium

Internacional vs Vasco da Gama | 15:30 | Fanatiz

Fluminense vs São Paulo | 16:00 | Fanatiz, Azteca Deportes Network, Disney+ Premium

Palmeiras vs Cruzeiro | 18:00 | Fanatiz

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* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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