Los Charros de Jalisco reaccionaron a tiempo y con una explosiva cuarta entrada consiguieron una contundente victoria de 10-3 sobre los Acereros de Monclova en el primer juego de la serie disputado en el estadio Kickapoo Lucky Eagle.

Aunque la novena jalisciense comenzó el encuentro cuesta arriba tras permitir una carrera en el primer inning, esta vez el bateo oportuno apareció en el momento indicado para respaldar tanto a la ofensiva como al pitcheo. Los locales aprovecharon el arranque del duelo para tomar ventaja mínima, pero poco a poco los caporales comenzaron a encontrar ritmo con el madero.

La respuesta de Charros llegó en el tercer capítulo gracias a Jared Walsh, quien conectó un triple productor que impulsó dos carreras y le dio la vuelta momentáneamente al marcador. Ese batazo fue apenas el aviso de lo que vendría más adelante para una ofensiva que terminó desatada.

El episodio clave del encuentro fue el cuarto rollo. Ahí, Jalisco armó un poderoso rally de siete anotaciones que prácticamente sentenció el compromiso. Entre imparables oportunos y un doble productor, los visitantes encontraron la fórmula perfecta para castigar el pitcheo de Acereros y despegarse de manera definitiva en la pizarra.

El Shocker consiguió su primera victoria de la temporada. CORTESÍA/Charros de Jalisco

En cuanto al trabajo monticular, Luis Iván Rodríguez finalmente pudo conseguir su primera victoria de la temporada. Luego de haber tenido salidas complicadas en sus anteriores apariciones, el de Ocotlán mostró mayor control y solidez para mantenerse durante cinco entradas y un tercio sobre el montículo. Rodríguez permitió siete imparables y dos carreras, además de recetar dos ponches, en una actuación que terminó siendo suficiente gracias al amplio respaldo ofensivo.

Más adelante, ya con Juan Robles en la lomita, Acereros logró fabricar una carrera más, aunque el daño nunca puso en riesgo el dominio jalisciense. Charros mantuvo el control del encuentro y cerró la noche con otra jugada espectacular.

Luis Martínez, quien ingresó desde la banca, fue el encargado de ponerle la cereza al pastel al conectar un jonrón de campo que produjo la décima carrera para los visitantes y selló el triunfo en territorio coahuilense.

Este sábado 16 de mayo, a las 19:45 horas, Charros volverá al diamante con la misión de conseguir otro triunfo que le permita asegurar la serie frente a Acereros de Monclova.

