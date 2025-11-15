Peleas de box hoy sábado 15 de noviembre: horarios y dónde ver la cartelera completa

Esta noche, Rafael “Divino” Espinoza defenderá su campeonato mundial de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente al ucraniano Arnold Khegai.

El púgil tapatío está invicto, ha retenido su cinturón en tres peleas desde que lo ganó en 2023 ante Robeisy Ramírez y es considerado la próxima gran figura del boxeo mexicano. Saldrá como favorito hoy en San Luis Potosí.

Khegai tiene la desventaja de la estatura y de pelear ante un público completamente hostil, pero llega con hambre de triunfo.

Ayer se realizó la ceremonia de pesaje y ambos registraron el mismo peso: 125.4 libras (56.88 kilos). El careo fue sereno, unos 20 segundos de miradas fijas antes de darse la mano.

La función será televisada en vivo por ESPN y Disney+ a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Se espera que la pelea entre Rafael Espinoza y Arnold Khegai comience a las 20:30.

Box Azteca, del canal 7, transmitirá el combate a las 23:00 horas.

Cartelera completa en la Arena San Luis Potosí

Rafael Espinoza vs. Arnold Khegai — pelea por el campeonato mundial OMB de peso pluma

Lindolfo Delgado vs. Gabriel “Gollaz” Valenzuela

Richard Torrez Jr. vs. Tomas Salek

Emiliano Vargas vs. Jonathan Montrel

Julián Montalvo vs. Nicolas Patron

X/TUDNMEX

Javid Ramírez enfrenta a José Ramón Montes

El canal 5 de Televisa, TUDN y ViX transmitirán la pelea entre Javid “Gallo Giro” Ramírez y José Ramón “Donas” Montes, que se disputará este sábado en el Kuchil Baxal Sports Complex de Cancún, también a las 23:00 horas.

La revancha entre Chris Eubank Jr. y Conor Benn

La segunda pelea entre Chris Eubank Jr. y Conor Benn se realizará hoy en el Tottenham Hotspur Stadium, el mismo escenario donde Eubank Jr. se impuso en la primera.

No hay cinturón en juego, pero la rivalidad entre ambos boxeadores basta para convertirla en un combate sumamente atractivo.

La función en Tottenham será transmitida por DAZN a partir de las 11:00 horas, y se espera que la pelea estelar comience alrededor de las 16:30.