La Selección de Brasil cumplió con autoridad en su duelo amistoso ante Senegal, al vencer 2-0 en el Emirates Stadium dentro de la fecha FIFA de noviembre. Con ambas selecciones ya clasificadas al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, el encuentro sirvió como una valiosa oportunidad para que Carlo Ancelotti afinara detalles y probara nuevas piezas rumbo a la gran cita del próximo año. Y la Canarinha respondió con solvencia, claridad y una propuesta ofensiva que confirmó su etiqueta de candidato.

Así fue el partido

Desde los primeros minutos, Brasil se adueñó del balón y del ritmo del partido. Apenas al minuto 3, Matheus Cunha obligó a Édouard Mendy a estirarse para enviar un potente disparo al tiro de esquina, un aviso de lo que sería una primera parte completamente inclinada hacia el arco africano. Vinicius Jr. también tuvo dos oportunidades claras: primero con un remate controlado por Mendy y luego con un cabezazo de Cunha, tras asistencia de Bruno Guimarães, que se estrelló en el travesaño.

La superioridad brasileña se cristalizó al minuto 28, cuando Estevao aprovechó un rebote tras un remate de Casemiro y, con un zurdazo potente, venció al arquero senegalés. El joven atacante del Chelsea confirmó así el gran momento que vive y su creciente papel en la selección.

Siete minutos después, Casemiro amplió la ventaja tras una jugada a balón parado. El mediocampista recibió solo dentro del área y definió con clase, abriendo el pie derecho ante la salida de Mendy para firmar el 2-0.

Senegal reaccionó tímidamente antes del descanso, pero Ederson mantuvo su arco en cero con dos atajadas cruciales a disparos de Pape Gueye y Sadio Mané. En el complemento, un error del propio Ederson estuvo a punto de costar un gol, aunque Iliman Ndiaye falló frente al arco al mandar su remate al palo.

Brasil, con orden y paciencia, controló el resto del encuentro. Rodrygo estuvo cerca de ampliar la ventaja al 60’, pero su disparo salió desviado. Ancelotti aprovechó la segunda mitad para rotar jugadores sin alterar la estabilidad del equipo.

La victoria reafirma el buen momento de la Verdeamarelha, que luce sólida y con variantes de cara al Mundial 2026. Su siguiente prueba será el martes 18, cuando se enfrente a Túnez en otro amistoso internacional.

X / @CBF_Futebol

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Dónde ver EN VIVO las semifinales de vuelta de la Liga MX Femenil

OF