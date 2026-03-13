Padre de Raúl Jiménez reveló en última entrevista el TOP de Europa que los buscó

La noticia de la muerte del padre de Raúl Jiménez, ocurrida ayer, fue un nuevo golpe para la Selección Mexicana, que a 90 días del Mundial de Futbol ha visto cómo 11 jugadores que podrían participar en el torneo atraviesan lesiones de diversos grados de gravedad.

El fallecimiento de Raúl Jiménez Vega se hizo público a partir de las condolencias que expresó la Federación Mexicana de Futbol en sus redes sociales. El delantero no se ha pronunciado ni ha emitido ningún mensaje al respecto, pero a lo largo de su carrera ha mencionado en múltiples ocasiones lo importante que fue su padre para su desarrollo como futbolista.

Es conocida la anécdota de cuando, siendo niño, durante un viaje a Madrid, Jiménez le prometió a su padre: "Algún día yo voy a estar aquí y voy a ser como Hugo Sánchez". Muchos años después, en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, el "Lobo de Tepeji" anotó aquel memorable gol de chilena en el estadio Azteca que salvó a la Selección Mexicana de quedar eliminada y recordó: "Me vino a la mente esa promesa que le hice a mi papá, pero también dije 'no sé si llegaré a ser como Hugo Sánchez, pero un gol como él ya tengo'".

Y quizá estuvo cerca de agregar la camiseta blanca a su carrera, pues en 2020 sonó con fuerza el rumor de que el Real Madrid estaba considerando al mexicano para sustituir a Luka Jovic y acompañar a Karim Benzema en la delantera del club.

Presumiblemente, las costosas remodelaciones del estadio Santiago Bernabéu y la incertidumbre generada por la pandemia hicieron inviable su contratación, pues el Wolverhampton, dueño de su carta en ese entonces, pedía entre 80 y 100 millones de euros para dejarlo salir.

El propio Raúl Jiménez padre abonó a esta versión cuando, en una entrevista para ESPN, declaró que la pandemia y la lesión de cráneo que lo dejó sin jugar cerca de nueve meses, sufrida ese mismo 2020, fueron las causas de que el futbolista no migrara a uno de los grandes clubes europeos.

En dicha entrevista, Jiménez Vega sólo fue explícito al referirse a la Juventus como una de las opciones frustradas, pero afirmó que fueron cuatro los equipos de gran jerarquía que buscaron a su hijo, sobre todo después de la temporada 2019-2020, cuando anotó 27 goles con el Wolverhampton: 17 en la Premier League y 10 en la Europa League.

Además del Real Madrid y Juventus, los otros dos grandes que pudieron estar detrás de Jiménez serían el Bayern Munich, sobre el cual hubo rumores que no pasaron del sondeo, y el Manchester United, del que el propio delantero afirmó que existió un acercamiento. Los Red Devils, no obstante, cubrieron su necesidad ofensiva con el uruguayo Edinson Cavani, nuevamente debido al elevado costo de la carta del mexicano.

Actualmente, Raúl Jiménez tiene contrato vigente con el Fulham hasta el final de la temporada. Su futuro podría estar en una renovación por un año más con el club londinense o en una eventual repatriación al América.