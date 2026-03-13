Argentina rechaza jugar en el Bernabéu

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, expresó su rechazo a la posibilidad de que la Finalissima se dispute en el Santiago Bernabéu y dijo: “España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”.

Las declaraciones de Tapia sobre la posibilidad de disputar el encuentro en Buenos Aires se producen después de que el estadio del Real Madrid apareciera como nueva opción para acoger el duelo entre las selecciones de España y Argentina, como últimas campeonas de la Eurocopa y la Copa América, respectivamente, el 27 de marzo, tras las dudas suscitadas por la guerra en Oriente medio para la celebración del partido en su sede original, el estadio de Lusail en Catar.

“Dialogaremos con el presidente Alejandro Domínguez sobre la Finalissima. Desde la Asociación del Fútbol Argentino y la Conmebol creemos que el Estadio Monumental es el escenario ideal para recibir esta gran final”, expresó Tapia.

Además, mostró su solidaridad con los países afectados: “Debemos trasladar nuestra solidaridad a los países, tenemos una relación muy directa con ellos. Catar, Arabia Saudí y demás. Imaginémonos ellos qué problema no están sufriendo las 24 horas del día. Estamos trabajando desde el anterior sábado, que comenzó esta situación, monitorizando con distintos equipos para seguir paso a paso esta situación”.