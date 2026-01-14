Pachuca vs. León: Los Tuzos ganan en duelo de hermanos

Los Tuzos del Pachuca vencieron por marcador 2-1 a los Panzas Verdes de León en un gran duelo disputado en cancha del estadio Hidalgo en la continuación de la jornada 2 del torneo Con México Clausura 2026.

La afición de la Bella Airosa de dio cita para alentar para ir por la victoria a los Tuzos, y cantar por dos ocasiones las anotaciones locales, también se mordieron las uñas luego que la fiera en los últimos minutos quiso rebatarles la victoria, pero no les alcanzó.

Desde los primeros minutos ambas escuadras se fueron al frente en un duelo de ida y vuelta en busca de mover el marcador, pero los arqueros se hicieron presentas bajo sus arcos.

En la recta final de la primer parte el cuadro hidalguense se fue al frente en un contragolpe letal que finiquito Oussama Idrissi. El León atacaba en un tiro libre, pero en un error el Pachuca robo la pelota para que Jhonder Cádiz a toda velocidad cruzará el medio campo y al filo del área felina donde manda un pase exacto y de primera Oussama Idrissi marcará el primero de la noche.

Con la ventaja en el marcador, el Pachuca mantuvo el control de la pelota. En la segunda mitad de juego volvió a marcar Salomón Rondón.

En un pase filtrado desde la mitad de campo, Rondón solo ante la salida del meta felino sacó un disparo que meció las redes, para ahogar el Hidalgo con el grito de gol.

En la recta final, de los pies de Rogelio Funes Mori cayó el descuento, al minuto 84. En los últimos minutos los visitantes se fueron con todo en busca del empate, pero no les alcanzó.

