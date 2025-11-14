Oswaldo Sánchez sobre un posible llamado de Fidalgo a la Selección Mexicana: “No lo necesitamos”

Tras la polémica generada por la posibilidad de que Álvaro Fidalgo, jugador del América, sea convocado a la Selección Mexicana, el exarquero nacional Oswaldo Sánchez aseguró que el equipo no lo necesita, pues considera que hay suficientes futbolistas mexicanos capaces de ocupar esa posición rumbo a la Copa del Mundo.

“No lo necesitamos. Ningún jugador de esta liga sobra, pero creo que con los mexicanos que hay en esa posición nos puede alcanzar. Tengo mucha confianza en Edson Álvarez y en quienes juegan por delante de él, como Charly Rodríguez y Luis Chávez, una vez que se recupere”, señaló.

Sánchez aclaró que la puerta no está cerrada para los naturalizados, recordando casos exitosos como los de Guille Franco y Sinha, aunque considera que hoy la prioridad debe ser fortalecer el esquema con los jugadores mexicanos disponibles.

Respecto a la posibilidad de que Guillermo Ochoa dispute su sexto Mundial, el exguardameta de Chivas afirmó que su presencia dependerá del desempeño de otros arqueros como Raúl Rangel, Luis Malagón y Carlos Acevedo.

“El hecho de que ‘Memo’ Ochoa esté en la Selección no depende de él en este momento. Depende de Luis Ángel Malagón, de ‘Tala’ Rangel y de Carlos Acevedo. Si ellos hacen bien las cosas rumbo al Mundial, ‘Memo’ probablemente no estará. Lo respeto mucho: tiene experiencia, jerarquía y una calidad que nunca se pierde”, comentó.

Finalmente, Sánchez destacó la importancia de apoyar al grupo de exjugadores que hoy forman parte de la directiva y del cuerpo técnico de la Selección, algo que considera inédito.

“Cuando llegue el Mundial, hay que apoyar. Nunca habíamos tenido una estructura tan llena de mundialistas, con tanta experiencia y capacidad. Duilio Davino en lo directivo, Rafael Márquez como auxiliar, Javier Aguirre como entrenador… gente con enorme trayectoria y múltiples campeonatos”, concluyó.

