Oswaldo Sánchez confía en que México puede hacer historia en el Mundial 2026

Oswaldo Sánchez se mostró optimista sobre el futuro de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo de 2026, asegurando que el combinado nacional cuenta con los elementos necesarios para trascender en el torneo, especialmente por su condición de anfitrión y por la experiencia que existe en la estructura del equipo.

El exguardameta destacó que el hecho de jugar en casa puede marcar una diferencia importante, además de la capacidad y trayectoria de quienes hoy lideran el proyecto tricolor.

“Principalmente porque somos anfitriones. Además, pocas veces la Selección ha tenido una estructura con tanta experiencia y peso: desde la parte directiva, con Duilio Davino; pasando por Rafa Márquez como auxiliar; hasta Javier Aguirre como técnico. Son personas que fueron mundialistas, campeones y conocen perfectamente las entrañas del futbol. Eso me hace pensar que la Selección puede hacer historia, a pesar de lo que muchos piensan”, señaló.

Por otro lado, Sánchez también se refirió a la competencia en la portería nacional, un tema que ha generado debate debido a que aún no se define un guardameta titular, situación poco común en un proceso mundialista.

“Es una situación complicada y muy pareja. Todavía no está definido el arquero titular, algo que es raro en un proceso mundialista, porque en otros Mundiales eso no había pasado. Sin embargo, cualquiera de los cuatro candidatos puede hacerlo bien: Malagón, que al inicio del proceso con el Vasco llevaba ventaja; el Tala Rangel, que ha ido sumando; Acevedo; y Memo Ochoa. En México nunca hemos tenido problemas con los porteros, esa es una realidad. Todos tienen cualidades muy positivas y quien sea elegido lo hará de buena manera”, explicó.

A 149 días de que inicie la Copa del Mundo, Oswaldo Sánchez considera que la combinación de experiencia, liderazgo y condiciones favorables puede permitir que la Selección Mexicana aspire a un desempeño histórico en 2026.

