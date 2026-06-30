Octavos de Final del Mundial 2026 al momento, así quedan tras juego de México

Con la clasificación de México a los Octavos de Final, el cuadro de eliminación directa del Mundial de 2026 comienza a tomar forma. El Tricolor se instaló entre los 16 mejores luego de vencer 2-0 a Ecuador y ahora espera al vencedor de la serie entre Inglaterra y República Democrática del Congo , rival al que enfrentará por un boleto a los Cuartos de Final.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre mantiene el invicto y todavía no recibe gol en la Copa del Mundo. Julián Quiñones abrió el marcador y Raúl Jiménez sentenció el triunfo, mientras que Ecuador terminó el encuentro con un hombre menos tras la expulsión de Piero Hincapié.

En otros resultados de la jornada, Francia confirmó su presencia en la siguiente ronda tras superar 3-0 a Suecia con un doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Bradley Barcola. Los franceses se medirán ahora a Paraguay , que sorprendió al eliminar a Alemania en una dramática tanda de penales.

Noruega también aseguró su pase luego de derrotar 2-1 a Costa de Marfil con un gol de Erling Haaland, resultado que le permitió pactar un atractivo duelo frente a Brasil. La Canarinha tuvo que remontar para vencer 2-1 a Japón gracias a los tantos de Casemiro y Gabriel Martinelli , quien marcó el gol del triunfo en tiempo agregado.

Otra de las sorpresas fue Marruecos, que dejó fuera a Países Bajos desde los once pasos tras empatar 1-1 en 120 minutos. El conjunto africano enfrentará en Octavos a Canadá , selección que avanzó con un agónico triunfo por 1-0 sobre Sudáfrica gracias a un gol de Stephen Eustaquio en el tiempo de compensación.

Con varios cruces ya definidos y otros a la espera de los últimos clasificados, el camino hacia la gran final del Mundial 2026 comienza a perfilarse, con México entre las selecciones que siguen en la lucha por el título.

SV