Charros se impone con dramatismo a Cañeros en el arranque de la serie

Los Charros de Jalisco confirmaron un valioso triunfo por pizarra de 4-3 sobre los Cañeros de Los Mochis en el primer juego de la serie disputado en el estadio Emilio Ibarra Almada, en un duelo que se definió en entradas extra y que estuvo cargado de tensión hasta el último out, especialmente en las postrimerías del encuentro.

El juego se desarrolló desde el inicio bajo un marcado dominio del pitcheo, situación que mantuvo el marcador cerrado durante gran parte de la noche. Por Jalisco, Luis Payán fue una de las piezas clave al firmar una sobresaliente actuación de seis entradas y dos tercios, en las que permitió apenas tres imparables, no admitió carrera y concedió solo dos bases por bola, con lo que contuvo a la ofensiva sinaloense y dio estabilidad a los Charros en un juego de alta exigencia.

Del lado de los Cañeros, Darel Torres también respondió con una sólida labor monticular. El derecho trabajó seis entradas completas, en las que aceptó cinco hits y una carrera, además de otorgar dos pasaportes. Aunque cumplió con una salida de calidad, un par de jugadas oportunas de la visita terminaron marcando la diferencia.

La pizarra se movió por primera vez en el quinto episodio, cuando Michael Wielansky conectó un imparable que permitió a Francisco Córdoba llegar a la registradora para colocar el 1-0 a favor de Charros. La ventaja mínima se sostuvo hasta la recta final del juego, incrementando la tensión conforme avanzaban los innings.

Cañeros reaccionó en la octava entrada, cuando Rodolfo Amador rodó la pelota hacia la inicial y Alejo López aprovechó la jugada para anotar la carrera del empate, enviando el encuentro a los extra innings y elevando el dramatismo en el inmueble mochitense.

Fue en la décima entrada cuando Jalisco logró inclinar definitivamente la balanza. Francisco Córdoba produjo la carrera de la ventaja con un elevado de sacrificio que permitió anotar a Luis Martínez. Posteriormente, Billy Hamilton recibió base por bolas, Michael Wielansky fue golpeado y, tras el robo de tercera de Hamilton, Bligh Madris conectó un sencillo al jardín izquierdo que impulsó dos carreras más, ampliando la ventaja a 4-1.

En la parte baja del mismo episodio, Cañeros intentó una reacción final. Rodolfo Amador conectó un cuadrangular de dos carreras, llevándose por delante a Leonys Martín, acercando a los locales en la pizarra. Sin embargo, el esfuerzo resultó insuficiente y Charros logró contener el embate para sellar el triunfo.

La victoria fue para Zac Rosscup, mientras que Trevor Clifton se acreditó el salvamento, cerrando un juego intenso, cerrado y de alto voltaje, que dejó claro que la serie promete emociones fuertes.