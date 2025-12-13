Peleas de box hoy sábado 13 de diciembre: horarios y dónde ver la cartelera completa

México puede tener un nuevo campeón mundial este sábado, pues José “Chapulín” Salas subirá al cuadrilátero en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero para pelear contra el sudafricano Landile Ngxeke por el campeonato mundial de peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), actualmente vacante.

El joven tijuanense está invicto y en abril pasado se ciñó el cinturón de campeón Gallo Intercontinental Juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); por su parte, su rival tiene marca de 16-1-1 y presume en su palmarés el campeonato intercontinental de peso gallo de la FIB y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Ayer se realizó la primera prueba de pesaje —la FIB requiere una prueba más horas antes del combate— y ambos la superaron al detener la báscula en idéntico peso de 116.2 libras (52.70 kilos).

La función en la Ciudad de México comenzará a las 20:00 horas y se espera que la pelea estelar comience a las 23:00 horas. Será transmitida en vivo por Canal 5, TUDN, ESPN y Disney+.

Regresa el Venado López

Por su parte, en Mexicali, Luis Alberto “Venado” López volverá a la actividad en una pelea de 10 rounds en peso superpluma contra el también mexicano Miguel “Bravis” Arévalo.

El Venado perdió el campeonato pluma de la FIB en 2024 frente a Angelo Leo, y ahora sube escalones para tener la oportunidad de volver a pelear por un cinturón, el cual buscará en esta nueva división, probablemente contra Emanuel “Vaquero” Navarrete, campeón de la OMB, u O'Shaquie Foster, quien posee el cetro del CMB.

Marco Verde tiene su cuarta pelea como profesional

En Mazatlán, el medallista olímpico Marco Verde cumplirá su cuarta pelea como profesional cuando se mida a Raphael Igbokwe.

La pelea está pactada a seis rounds y, por este motivo, no hubo mayor problema para que ambos pasaran el límite de los medianos en la báscula, donde el mexicano marcó 162.3 libras (73.61 kilos), mientras que el estadounidense registró 163.4 libras (74.11 kilos).

La pelea, parte de la preparación de Verde, será televisada en vivo por Canal 7 de Box Azteca.

Diego Pacheco enfrenta a Kevin Lele Sadjo

El mexicoamericano Diego Pacheco defiende el campeonato internacional supermediano de la OMB ante el francés Kevin Lele Sadjo en la Arena de Stockton, Estados Unidos, en una pelea donde también está en juego el campeonato Plata supermedio del CMB, vacante.

Ambos púgiles están invictos, Pacheco con 24-0 y Sadjo con 26-0; además, los dos pelean para acercarse a los grandes combates de la división.

La función en Stockton comenzará a las 19:00 horas y se prevé que la pelea Pacheco vs. Sadjo comience a las 22:00 horas. Será transmitida en exclusiva por la plataforma DAZN.

Cartelera en la Arena Stockton