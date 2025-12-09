Los Colts de Indianapolis están considerando volver a lo clásico con sus dos quarterbacks principales lesionados.

Pocas horas después de que el entrenador Shane Steichen confirmara que Daniel Jones se perderá el resto de esta temporada por un desgarro en el tendón de Aquiles derecho y que el suplente Riley Leonard se lesionó la rodilla derecha en la derrota del domingo en Jacksonville y que Anthony Richardson está en la lista de inactivos por una fractura en el rostro, Philip Rivers, de 44 años, se dirige a Indy para una prueba a llevarse a cabo hoy.

Rivers no ha jugado desde 2020, cuando disputó su última temporada en la NFL con los Colts. Lideró a Indianápolis a los Playoffs esa temporada y no han regresado a la Postemporada desde entonces. Rivers anunció su retiro en enero de 2021 y ha pasado los últimos cinco años entrenando en la Escuela Secundaria St. Michael en Fairhope, Alabama.

Es un movimiento desesperado para un equipo que no tiene muchas opciones después de perder tres juegos consecutivos y cuatro de sus últimos cinco, con sus esperanzas de Playoffs desvaneciéndose rápidamente.

Rivers fue seleccionado al Pro Bowl ocho veces y terminó entre los líderes de carrera de la NFL en yardas por pase con 63 mil 440.

CT