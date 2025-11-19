La Semana 11 de la temporada 2025 de la NFL ha concluido, consolidando a varios equipos como contendientes serios y demostrando que la liga sigue siendo impredecible, tanto por el rendimiento en el campo como por el estado de salud de sus estrellas. El panorama de playoffs está tomando forma, aunque aún queda mucha tela por cortar.

Las lesiones han sido, sin exagerar, protagonistas absolutas de esta temporada. La buena noticia de esta semana es la corrección en el diagnóstico de un mariscal de campo estelar:

Aaron Rodgers (Steelers)

El veterano quarterback presentó molestias en la muñeca izquierda. Tras la evaluación, se ha confirmado que la lesión no es grave y, dado que no es la mano con la que lanza, su participación en los próximos juegos no está en duda. Este alivio es crucial para los Steelers, que buscan mantenerse en la pelea de la AFC.

Joe Burrow (Bengals)

Continúa entrenando tras su daño en los ligamentos. Cincinnati espera el regreso de su líder, lo que complicó seriamente sus aspiraciones en una AFC.

Malik Nabers (Giants)

Sigue marginado toda la campaña por su rotura de ligamentos cruzados, acelerando la crisis ofensiva del equipo.

Tyreek Hill (Dolphins)

Continúa fuera, proyectado para regresar hasta la próxima temporada.

Líderes divisionales al cierre de la Semana 11

Conferencia Americana (AFC)

Colts 8-2

Broncos 9-2

Patriots 9-2

Steelers 6-4

Conferencia Nacional (NFC)

Eagles 8-2

Bears 7-3

Rams 8-2

Buccaneers 6-4

CT