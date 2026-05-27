La Suprema Corte de Estados Unidos se negó a intervenir en una demanda por discriminación encabezada por el exentrenador en jefe de los Dolphins de Miami, Brian Flores, contra la NFL, lo que permite que el caso avance hacia un juicio.

Los jueces rechazaron la apelación que presentó la liga, pidiendo que el caso se tramitara mediante su proceso de arbitraje en lugar de un tribunal abierto en Nueva York . El juez Brett Kavanaugh discrepó de la decisión de no aceptar el caso.

Flores, que es de raza negra, demandó a la NFL y a tres equipos en febrero de 2022, al alegar que la liga estaba “plagada de racismo” en sus prácticas de contratación en lo que respecta a los entrenadores negros. Posteriormente se sumaron a la demanda otros entrenadores de color: Steve Wilks y Ray Horton.

La NFL ha sostenido que Flores debería someterse a arbitraje en lugar de acudir al sistema judicial, pero tribunales inferiores han dado la razón a los demandantes.