¡El futbol no se detiene! Este miércoles 27 de mayo de 2026, la agenda deportiva llega cargada de emociones con la gran final de la UEFA Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano, además de definiciones críticas en Copa Libertadores, Sudamericana y Liga F.No te pierdas ni un solo encuentro. Consulta aquí la guía completa de partidos, horarios y canales para seguir toda la acción en vivo desde donde quiera que te encuentres. ¡Prepárate para vivir la pasión del futbol!Google cuenta con una función llamada Fuentes Preferidas. Con esta herramienta, los usuarios recuperan la posibilidad de decidir qué contenidos desean ver primero. Esta configuración permite seleccionar de manera directa qué medios de comunicación aparecerán en primer lugar dentro de la sección de "Noticias destacadas" y también en el feed diario de Google Discover.Al seleccionar a EL INFORMADOR como medio principal dentro de la sección de Deportes, los lectores garantizan que el periodismo local, respaldado por más de cien años de trayectoria y rigor informativo, permanezca visible y disponible a solo un clic desde cualquier dispositivo.Configurar esta preferencia es un proceso sencillo que puedes realizar desde cualquier celular, tableta o computadora. Sigue estas instrucciones para lograrlo:Ingresa al buscador de Google desde tu navegador web favorito o abre la aplicación oficial en tu móvil.Con esta acción rápida y sencilla, le indicas al motor de búsqueda que nuestro contenido periodístico es tu prioridad informativa diaria.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF