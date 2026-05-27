¡El futbol no se detiene! Este miércoles 27 de mayo de 2026, la agenda deportiva llega cargada de emociones con la gran final de la UEFA Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano, además de definiciones críticas en Copa Libertadores, Sudamericana y Liga F.

No te pierdas ni un solo encuentro. Consulta aquí la guía completa de partidos, horarios y canales para seguir toda la acción en vivo desde donde quiera que te encuentres. ¡Prepárate para vivir la pasión del futbol!

Partidos HOY miércoles 27 de mayo de 2026 - Liga F EN VIVO

Barcelona vs Real Sociedad | 11:00 | DAZN

Partidos HOY miércoles 27 de mayo de 2026 - Conference League EN VIVO

Final

Crystal Palace vs Rayo Vallecano | 13:00 | Disney+ Premium, Claro Sports, Claro Sports YouTube, ESPN

Partidos HOY miércoles 27 de mayo de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Fase de grupos

Club Libertad vs UCV | 16:00 | Disney+ Premium

Independiente del Valle vs Rosario Central | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 4, Pluto TV

Bolívar vs Independiente Rivadavia | 18:30 | Disney+ Premium

Corinthians vs Platense | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 4

Fluminense vs La Guaira | 18:30 | Disney+ Premium

Peñarol vs Santa Fe | 18:30 | Disney+ Premium

Partidos HOY miércoles 27 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

Fase de grupos

Atlético Mineiro vs Puerto Cabello | 16:00 | Disney+ Premium

Olimpia vs Audax Italiano | 16:00 | Disney+ Premium

Racing Avellaneda vs Independiente Petrolero | 16:00 | Disney+ Premium

River Plate vs Club Blooming | 18:30 | Disney+ Premium

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