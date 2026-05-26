Los Charros de Jalisco continúan encendidos en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol y este martes aseguraron su cuarta serie al hilo tras derrotar por una amplia pizarra de 14-6 a los Sultanes de Monterrey en el segundo juego disputado en el estadio Panamericano, en una noche donde Willie Calhoun volvió a mostrar todo su poder con el madero.

La novena regiomontana arrancó con fuerza el encuentro y rápidamente tomó ventaja de tres carreras, aprovechando algunos titubeos del abridor jalisciense César Gómez. Sin embargo, cuando parecía que Sultanes podía tomar el control definitivo del duelo, apareció Calhoun para cambiar completamente el rumbo del partido.

El bateador designado de Charros tuvo una actuación espectacular al irse de 4-3, conectando dos cuadrangulares, remolcando cinco carreras y anotando en tres ocasiones. Sus batazos fueron fundamentales para que Jalisco le diera la vuelta a la pizarra y recuperara el dominio del encuentro antes de la mitad del juego.

El más castigado por la ofensiva albiazul fue el abridor de Monterrey, Alonso Becerra, quien sufrió especialmente el poderío de Calhoun. En general, el pitcheo regiomontano volvió a quedar a deber, ya que, con excepción de Alexis Vera, todos los lanzadores utilizados permitieron al menos una anotación.

Por parte de Charros, César Gómez vivió una salida irregular al trabajar durante cinco entradas completas, permitiendo cinco imparables y seis carreras, además de recetar cuatro ponches. No obstante, a diferencia de otros encuentros, el bullpen albiazul respondió con autoridad y logró contener cualquier intento de reacción de los visitantes.

Los relevistas de Jalisco lucieron sólidos sobre la loma. De los cuatro pitchers utilizados tras la salida de Gómez, únicamente Sasagi Sánchez permitió un hit, mientras que el resto retiró sus entradas sin daño alguno para mantener segura la ventaja.

La ofensiva de Charros fue una auténtica pesadilla para Monterrey durante toda la noche. Además de los batazos de Calhoun, los locales fabricaron dos rallies de cuatro carreras, uno en la sexta entrada y otro más en la octava, terminando por sentenciar una nueva victoria contundente.

Con este resultado, Jalisco aseguró la serie ante Sultanes y buscará completar la barrida este miércoles 27 de mayo, cuando ambas novenas se enfrenten nuevamente a las 19:30 horas en el estadio Panamericano.

