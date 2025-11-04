Los Cardinals de Arizona superaron anoche por 27-17 a los Cowboys de Dallas, en partido que cerró la Semana 9 de la temporada de la NFL.

A pesar de la victoria, Arizona se mantuvo en el fondo de la División Oeste de la Conferencia Nacional (NFC) con tres triunfos y cinco derrotas; Cowboys, que tiene la segunda peor defensiva de la Liga, se mantiene en el segundo escalón del Este de la NFC con marca de 3-5-1.

Jacoby Brissett tuvo una destacada actuación. Pasó para 261 yardas y dos envíos de anotación. Con Dallas, Dak Prescott sumó 250 yardas y un touchdown. Fue interceptado una vez y capturado en cinco ocasiones.

En el inicio del primer cuarto la defensiva de los Cardinals se convirtió en un muro que detuvo en cuatro oportunidades el ataque de Cowboys a siete yardas de las diagonales.

Arizona tomó ventaja con un gol de campo de 48 yardas de Chad Ryland y en el segundo cuarto Brissett conectó en la zona pintada con Marvin Harrison Jr., para colocarse arriba 10-0.

A la mitad del periodo la defensiva visitante volvió a ser relevante. Mack Wilson provocó un balón suelto de Jake Ferguson, que recuperó Budda Baker para colocar a su ataque en el campo.

En medio del dominio de Arizona, los equipos especiales de los Cowboys fueron los encargados acercarse 10-7 en el marcador con una patada que bloqueó Sam Williams, el balón salió rebotado hacia la zona de anotación, donde lo recuperó Marshawn Kneeland.

Arizona volvió a la carga antes del descanso con una serie que arrastró a la defensiva local 74 hasta un acarreo anotador de Brissett.

Los Cardinals arrancaron de manera explosiva el tercer cuarto, recorrieron 74 yardas en sólo tres jugadas que culminaron con un envío de anotación hacia Trey McBride que amplió la diferencia a 17.

Fue hasta el periodo final que los Cowboys consiguieron la primera anotación con su ataque. Fue con un envío hacia Ryan Flournoy que recortó la distancia a 27-17.

En el intento por remontar, Dallas volvió a soltar un balón. Cody Simon provocó la pérdida de Javonte Williams, que recuperó Akeem Davis-Gaither para asegurar la victoria.

CT