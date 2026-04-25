Los Spurs entraron a la cancha de los Trail Blazers de Portland sin Victor Wembanyama que está en recuperación de una conmoción sufrida en el juego dos, aún así, con un último cuarto superlativo y sacado de otro partido, ganaron 120-108 para recuperar la ventaja en una serie que ha dejado altibajos marcados en ambas quintetas.

De la mano de Jrue Holiday, los Blazers establecieron su juego buscando aprovechar el impulso de la gente en su casa y plantearon un mejor juego por gran parte del partido en el que la diferencia de tan solo seis en el descanso tras dos cuartos no reflejó las sensaciones que dejaban los dos equipos en la duela, considerando incluso que la estrella de Portland, Deni Avdija tuvo una mala noche anotando solo tres tiros de campo de 15.

La tónica continuó durante el tercer episodio, alcanzando hasta 15 puntos de distancia, aunque a partir de ahí, perdieron el control del juego. La energía regresó a los Spurs que despertaron gracias a Dylan Harper, el novato que encendió la duela con el mejor partido de su corta carrera, anotando 27 puntos desde la banca, convirtiéndose a los 20 años en el segundo más joven en anotar más de 20 puntos como suplente en Postemporada, detrás de Kobe Bryant que lo hizo a los 18 años.

Devin Vassell, Luke Kornet y Stephon Castle también jugaron un papel fundamental en la remontada que ya estaba consumada cuando inició el último periodo, en el que después consiguieron un parcial de 12 sin respuesta que mandó a la lona a los Blazers y no pudieron levantarse en medio de la desesperación que mostraron algunos como Scoot Henderson, que estaba teniendo una destacada noche con 21 puntos y 5 triples.

La victoria texana es un golpe por partida doble, pues además del resultado, lo hicieron de visitante devolviendo el favor y recuperando la localía, pero además el equipo demostró lo que puede hacer aún sin su gran estrella. El próximo juego será el domingo, ahora con la urgencia y la presión para los dirigidos por Tiago Splitter.

CT