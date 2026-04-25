Para este sábado 25 de abril de 2026 llega una jornada monumental de futbol, con actividad desde la madrugada y partidos en prácticamente todos los frentes posibles: Liga MX, ligas europeas, una cartelera internacional imperdible.

Además de una fecha decisiva en el futbol mexicano, el día incluye partidos destacados en Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, MLS y más. Para que armes con tiempo tu agenda del día, te compartimos el calendario completo para que elijas cuál o cuáles partidos ver en vivo.

Partidos HOY sábado 25 de abril de 2026 - Liga MX EN VIVO

Pachuca vs Pumas | 17:00 | FOX One |

Tigres vs Mazatlán | 17:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Tubi, Azteca 7 |

Toluca vs León | 19:00 | TV Azteca, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Chivas vs Tijuana | 19:07 | Amazon Prime Video |

América vs Atlas | 21:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Juárez vs San Luis | 21:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos HOY sábado 25 de abril de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Atlético Morelia vs Mineros Zacatecas | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Club Atlético La Paz vs TM Futbol Club | 21:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Partidos HOY sábado 25 de abril de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Puebla vs Necaxa | 12:00 | FOX One, Tubi |

Cruz Azul vs Pumas | 15:45 | ViX Gratis |

Santos vs Querétaro | 17:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY sábado 25 de abril de 2026 - LaLiga EN VIVO

Alavés vs Mallorca | 06:00 | SKY Sports |

Getafe vs Barcelona | 08:15 | SKY Sports |

Valencia vs Girona | 10:30 | SKY Sports |

Atlético de Madrid vs Athletic Club | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 25 de abril de 2026 - Premier League EN VIVO

Fulham vs Aston Villa | 05:30 | FOX One, FOX |

West Ham vs Everton | 08:00 | Tubi, FOX One |

Liverpool vs Crystal Palace | 08:00 | FOX One, FOX |

Wolverhampton vs Tottenham | 08:00 | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Arsenal vs Newcastle | 10:30 | FOX One, FOX |

Partidos HOY sábado 25 de abril de 2026 - Serie A EN VIVO

Parma vs Pisa Sporting Club | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Bologna vs AS Roma | 10:00 | Disney+ Premium |

Hellas Verona vs US Lecce | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos HOY sábado 25 de abril de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Olympique de Lyon vs Auxerre | 07:00 | FOX One |

Angers vs PSG | 11:00 | FOX One |

Toulouse vs AS Monaco | 13:05 | FOX One, FOX |

Partidos HOY sábado 25 de abril de 2026 - Bundesliga EN VIVO

VfL Wolfsburg vs Borussia Mönchengladbach | 07:30 | SKY Sports |

Mainz 05 vs FC Bayern | 07:30 | SKY Sports |

Augsburg vs Eintracht Frankfurt | 07:30 | SKY Sports |

FC Köln vs Bayer Leverkusen | 07:30 | SKY Sports |

Heidenheim vs St. Pauli | 07:30 | SKY Sports |

Hamburger SV vs Hoffenheim | 10:30 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 25 de abril de 2026 - Eredivisie EN VIVO

Feyenoord vs Groningen | 08:30 | Disney+ Premium |

NAC Breda vs Ajax | 12:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY sábado 25 de abril de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

Real Valladolid vs Real Sociedad B | 08:15 | SKY Sports |

Burgos CF vs Deportivo | 10:30 | SKY Sports |

Málaga vs CD Castellón | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 25 de abril de 2026 - MLS EN VIVO

Toronto FC vs Atlanta United | 11:00 | Apple TV |

CF Montréal vs New York City | 12:30 | Apple TV |

Minnesota Utd. vs Los Angeles FC | 14:45 | Apple TV |

DC United vs Orlando City | 17:30 | Apple TV |

Columbus Crew vs Philadelphia Union | 17:30 | Apple TV |

FC Cincinnati vs New York RB | 17:30 | Apple TV |

Inter Miami CF vs New England Revolution | 17:30 | Apple TV |

Chicago Fire vs Sporting KC | 18:30 | Apple TV |

Nashville SC vs Charlotte FC | 18:30 | Apple TV |

Austin FC vs Houston Dynamo | 18:30 | Apple TV |

St. Louis City SC vs San Jose Earthquakes | 18:30 | Apple TV |

San Diego FC vs Portland Timbers | 19:30 | Apple TV |

Seattle Sounders vs FC Dallas | 20:30 | Apple TV |

Vancouver Whitecaps vs Colorado Rapids | 20:30 | Apple TV |

Partidos HOY sábado 25 de abril de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Estudiantes LP vs Talleres Córdoba | 14:00 | Fanatiz, TyC Sports Internacional |

Sarmiento vs Tigre | 16:15 | Fanatiz, TyC Sports Internacional |

River Plate vs Aldosivi | 18:30 | Fanatiz, Disney+ Premium |

Partidos HOY sábado 25 de abril de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

Bahía vs Santos | 15:30 | Fanatiz |

Botafogo vs Internacional | 15:30 | Fanatiz |

Remo vs Cruzeiro | 15:30 | Fanatiz |

São Paulo vs Mirassol | 18:00 | Fanatiz |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos de este sábado 25 de abril de 2026 consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás lo más relevante de los torneos que se siguen en México.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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