Para este sábado 25 de abril de 2026 llega una jornada monumental de futbol, con actividad desde la madrugada y partidos en prácticamente todos los frentes posibles: Liga MX, ligas europeas, una cartelera internacional imperdible.Además de una fecha decisiva en el futbol mexicano, el día incluye partidos destacados en Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, MLS y más. Para que armes con tiempo tu agenda del día, te compartimos el calendario completo para que elijas cuál o cuáles partidos ver en vivo.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos de este sábado 25 de abril de 2026 consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás lo más relevante de los torneos que se siguen en México.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF