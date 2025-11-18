Donovan Mitchell anotó 37 puntos y los Cavaliers de Cleveland remontaron para lograr una victoria de 118-106 sobre los Bucks de Milwaukee, quienes vieron al alero All-Star Giannis Antetokounmpo abandonar el partido del lunes por la noche debido a una lesión

Mitchell, segundo en la Conferencia Este en anotaciones con 30.4 puntos por partido, tuvo 25 unidades en la primera mitad. Es la quinta vez esta temporada que ha tenido al menos 35 tantos en un juego

Los Bucks, que han perdido tres de cuatro, tuvieron siete jugadores con cifras de doble dígito.

El Heat vence a los Knicks

Los Miami Heat se resarcieron de su derrota en Nueva York del pasado viernes en la NBA Cup y derrotaron por 115-113 a unos Knicks que casi remontan diez puntos en los últimos minutos pero cayeron tras un fallo de Karl-Anthony Towns para mandar el partido al tiempo extra.

Kel'el Ware, con un tapón que inicialmente fue marcado como ilegal pero luego fue revisado, mantuvo primero la ventaja de los Heat en la última jugada, y luego intimidó lo suficiente a Towns para que fallara el tiro decisivo.

Davion Mitchell (18 puntos y 5 asistencias), Kel'el Ware (16 puntos y 14 rebotes) y Simone Fontecchio (14 puntos y 4 de 7 desde el perímetro) fueron los mejores en la victoria de los locales.

