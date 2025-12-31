Los Boston Celtics ganaron este martes por 119-129 a los Utah Jazz, que venían de sorprender a los Detroit Pistons en Salt Lake City y a los San Antonio Spurs en Texas, dos equipos de moda en la NBA.

Jaylen Brown anotó 23 puntos, quedando por primera vez este mes de diciembre por debajo de los 30.

Los Celtics (20-12) tuvieron su mejor baza en Derrick White, que anotó 27 puntos, con 7 rebotes, 6 asistencias y 7 tapones. Sus 7 tapones son un récord en la NBA para un base. Es el decimotercer jugador en firmar 7 tapones en un partido.

Además de los 27 puntos de White y los 23 de Brown, Anfernee Simons anotó 20, Payton Pritchard 18 y Luka Garza 15.

El 'rookie' español Hugo González disputó cerca de 17 minutos y medio, con 3 puntos, 4 rebotes y una asistencia.

Para los Jazz (12-20), el mejor fue Keyonte George con 37 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. George empieza a aparecer en las quinielas como claro candidato a jugador con mayor progresión de la temporada.

El bosnio Jusuf Nurkic aportó 26 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias a la cuenta de los Jazz, mientras que el finlandés Lauri Markkanen terminó con 22 puntos y 9 rebotes.

