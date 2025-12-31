Los Charros de Jalisco cerraron la Temporada Regular 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico con una derrota de 8-1 ante los Caballeros Águila de Mexicali, en duelo disputado en el Estadio Nido del Águila. Sin embargo, el tropiezo no empañó el balance final para la novena albiazul, que se quedó con la serie por 2-1 y, sobre todo, confirmó su lugar en los playoffs, donde ahora enfrentará a los Naranjeros de Hermosillo.

El compromiso arrancó de manera positiva para los Charros, quienes tomaron ventaja en la segunda entrada gracias a un sencillo productor de Japhet Amador, que permitió a Bligh Madris timbrar la carrera de la quiniela para el 1-0. No obstante, la respuesta de los fronterizos no tardó en llegar y terminó por inclinar la balanza a su favor.

A partir del tercer inning, Mexicali armó un rally clave que cambió por completo el rumbo del juego. Un error defensivo de Jalisco, combinado con una seguidilla de imparables, permitió a los Águilas darle la vuelta a la pizarra con un par de anotaciones. En el cuarto rollo, los locales ampliaron la ventaja con carreras impulsadas por Yadir Drake y Alex D. Mejía, mientras que el golpe definitivo llegó en la quinta entrada, cuando Drake conectó un triple productor que selló el 8-1 final.

Desde el bullpen, Alonso Becerra se adjudicó la victoria, en tanto que Jake Sánchez firmó una noche histórica al conseguir su salvamento número 135 de por vida en la LMP, superando la marca de Isidro Márquez y consolidándose como el máximo cerrador en la historia del circuito.

Más allá del resultado adverso, Charros cerró la fase regular con números positivos, además de quedarse a solo tres robos de base de empatar el récord histórico de la Liga para un equipo en una sola temporada, que se mantiene en 125.

Ahora, el enfoque de Jalisco está puesto en la postemporada. Al finalizar en el sexto lugar de la tabla por puntos con 13 unidades, los albiazules se medirán a los Naranjeros de Hermosillo, terceros del standing con 16 puntos, en una serie que promete intensidad y tradición. El Juego 1 se disputará este jueves 1 de enero en el Estadio Fernando Valenzuela, mientras que la confrontación llegará a Zapopan el domingo 4, cuando el Estadio Panamericano reciba el Juego 3. Ahí, los Charros buscarán dar el primer golpe rumbo al título.

CT